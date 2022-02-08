В Краснодарском крае пересчитают животных

С 2022 года российские предприятия, использующие животных при проведении культурно-зрелищных мероприятий, должны иметь лицензию. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, в Краснодарском крае зарегистрировано 69 таких организаций, из которых лицензия уже есть у 24, а в Сочи - у 11 из 25.

- Все владельцы крупных предприятий получили документ, - отметили в ведомстве. - Они должны были сами подать заявку, оплатив пошлину примерно в семь тысяч рублей. Эта ставка одинакова для всех регионов. С весны 2021 года мы проверяли все предприятия, подавшие заявку. Физическое состояние животных, их документы, условия содержания - размер клеток, кормление - рацион и документы на продукцию, а также безопасность для посетителей.

Предприятия, не подавшие заявку, закрывать не будут, однако лишат права принимать посетителей. В Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора уже составили план проверок, которые пройдут в этом году. Пока такие инспекции не проходят: сейчас предприятия проверяют по заявлению на выдачу лицензии.

Что касается уличных фотографов с животными, то многие официально не зарегистрированы, не состоят на учете в налоговых органах и, соответственно, выпадают из поля зрения.

Сейчас самодеятельных фотографов на курорте стало заметно меньше, но пока их услуги пользуются спросом, они будут работать. Животных, которых изъяли у таких горе-фотографов, обычно отдают в местные зоопарки.

Между тем в Сочи, как и в любом другом городе, немало бездомных собак. По словам местных зоозащитников, эта довольно серьезная проблема. На базе местного департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности планируется создать отдел по обращению с животными без владельцев. Сейчас в мэрии готовится конкурсная документация. После заключения муниципального контракта подрядная организация будет отлавливать, вакцинировать, стерилизовать, маркировать и возвращать неагрессивных животных в прежние места обитания.

Также рассматриваются вопросы создания отдельного муниципального приюта и строительства приюта крупным благотворительным фондом. Кроме того, сочинская администрация планирует усилить поддержку местных зоозащитных организаций. Отмечается, что в соответствии с действующим законодательством стерилизованные животные, которые имеют специальные бирки и не проявляют немотивированную агрессию, отлову не подлежат.

- Как можно эффективно решить проблему бездомных собак? Первое, обязательные поправки в закон, позволяющие регионам безвозвратный отлов, - считает зооинженер, тренер по конному спорту, кандидат сельскохозяйственных наук Влада Ревоненко. - Это значит, что требуется вернуться к прежней системе: отлов всех безнадзорных собак с последующей гуманной эвтаназией (это многократно дешевле стерилизации и чипирования). Возможен западный вариант, по которому работают в Северной Америке и Европе: отлов и помещение примерно на две недели в приют временного содержания, затем все невостребованные животные подлежат эвтаназии. Второе, широко освещаемые госпрограммы бесплатной стерилизации частных животных. Третье, программа госконтроля за животными промышленных зон. Все собаки, проживающие на территории предприятия, должны иметь паспорт, стандартный вольер для дневного содержания, зачисление на довольствие. Кроме того, должен быть назначен ответственный за них работник. Все неплеменные собаки должны быть кастрированы. За любых других безнадзорных собак - штраф с последующим отловом.

А вот, например, оштрафовать хозяев за выброшенных животных будет сложно. Большая часть племенных собак чипированы, имеют татуировку с номером. Но нет единой базы чипов, поэтому в 99,9 процента случаев найти владельца по чипу невозможно.