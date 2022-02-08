В порту Тамани из-за пожара шлейф черного дыма растянулся вдоль моря

В морском порту Тамань, расположенном в Темрюкском районе Краснодарского края, произошло возгорание погрузочного оборудования, сообщили в администрации морпорта.

Как выяснилось, этот инцидент, о котором стало известно сегодня, случился на морском берегу накануне. Информация поступила в 15.15 от диспетчера Таманского терминала навалочных грузов "Тамань". На причале №1 (здесь расположен один из крупнейших в стране угольных терминалов) произошло возгорание погрузочной ленты. В 15.25 возгорание было ликвидировано собственными силами.

Местные жители обеспокоены случившимся. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как шлейф черного дыма с угольной пылью протянулся на внушительное расстояние вдоль Черноморского побережья.

В морпорту уточнили, что "каких-либо загрязняющих веществ в акваторию Черного моря и в прилегающую почву не попало".

Как сообщили "РГ" в Росприроднадзоре, ущерба от произошедшего пожара на данный момент не зафиксировано.