В Сочи открылся маркет, где жители обмениваются вещами

Первый на юге страны своп-маркет "Давай меняться", в котором можно сдать разонравившиеся вещи и забрать приглянувшиеся, открылся в Сочи. Причем "обмену" подлежат не только одежда и обувь, но и аксессуары, украшения, косметика, книги, игрушки, посуда и другие предметы интерьера и быта. Расположился маркет на 100 квадратных метрах в здании бывшего магазина в Адлерском районе курорта и сразу завоевал популярность - каждый день здесь бывают более полусотни посетителей.

- Мы предоставляем пространство и оказываем услугу обмена, которая стоит 450 рублей, - рассказала корреспонденту "РГ" руководитель сети своп-маркетов "Давай меняться" Анастасия Носкова. - В эту сумму входит до пяти вещей.

В маркете можно собрать гардероб на удаленке. К примеру, один комплект одежды ты носишь неделю, а в воскресенье сдаешь его и берешь новый. И не нужно иметь дома шкафы размером с комнату. "Ну купишь платье за 5 тысяч рублей, наденешь три раза, и что потом: отдать или выбросить?" - рассуждают организаторы. И сами же отвечают: "Храните в своп-маркете. С вещизмом нужно бороться..."

Своп-маркет - это социально-экологический проект, основная миссия которого заключается в снижении чрезмерного потребления новых товаров, потому что именно на их изготовление расходуется огромное количество природных ресурсов. А еще он помогает сэкономить семейный бюджет.

- Я рассчитала, сколько среднестатистическая семья, состоящая из двух работающих взрослых с детьми, сможет сэкономить с помощью своп-маркета, - рассказывает Анастасия Носкова. - Средняя заработная плата, допустим, 32 тысячи рублей в месяц. На двоих выходит 64 тысячи. 80 процентов уходит на коммунальные платежи и питание, а 20 - на непродовольственные товары. Получается, что на одежду, обувь, спортивные товары, бытовую химию и технику отводится 12,8 тысячи рублей в месяц. А значит, 153,6 тысячи в год. Если пользоваться своп-маркетом, можно сэкономить эту сумму и потратить ее, например, на долгожданный отпуск.

Ну купишь платье за 5 тысяч рублей, наденешь три раза, и что потом: отдать или выбросить?

Первый в России своп-маркет открылся в 2020 году в Ижевске. Сейчас там уже работают пять.