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08.02.2022 09:40
Рубрика: Русское оружие

Военные учения стартовали на юге России

Текст: Наталья Коротченко

На общевойсковых полигонах регионов юга России начались учения армейского корпуса ЮВО, Каспийской флотилии, усиленных рот батальонных тактических групп. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

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Всего в ближайшие три недели на 15 военных полигонах планируется провести более 300 двусторонних ротных тактических учений, в ходе которых будут применены ракетные комплексы и бронетехника.

В каждом из учений армейцы задействуют около 400 военнослужащих и 80 единиц военной и спецтехники: танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и "Хризантема-С", вертолеты, артиллерийские установки, стрелковое оружие.

Учения пройдут в Волгоградской области, Ставропольском крае, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ингушетии, в Абхазии и Южной Осетии. Главным станет отработка навыков управления и взаимодействия военных подразделений в условиях ограниченной видимости.

В регионах Русское оружие Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Волгоградская область СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Дагестан ЮФО Адыгея СКФО Ставропольский край

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