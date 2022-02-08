Военные учения стартовали на юге России

На общевойсковых полигонах регионов юга России начались учения армейского корпуса ЮВО, Каспийской флотилии, усиленных рот батальонных тактических групп. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Всего в ближайшие три недели на 15 военных полигонах планируется провести более 300 двусторонних ротных тактических учений, в ходе которых будут применены ракетные комплексы и бронетехника.

В каждом из учений армейцы задействуют около 400 военнослужащих и 80 единиц военной и спецтехники: танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и "Хризантема-С", вертолеты, артиллерийские установки, стрелковое оружие.

Учения пройдут в Волгоградской области, Ставропольском крае, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ингушетии, в Абхазии и Южной Осетии. Главным станет отработка навыков управления и взаимодействия военных подразделений в условиях ограниченной видимости.