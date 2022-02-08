Челябинск купит 30 низкопольных трамваев за 1,8 миллиардов

Миндортранс региона объявил аукцион на поставку 30 новых низкопольных трамваев для Челябинска. Начальная цена контракта составляет 1 миллиард 796,34 млн рублей, указано в материалах закупки на сайте ЕИС .

Как пояснили в пресс-службе министерства, в этом году покупается совершенно новая модель трамвая - это стопроцентно низкопольные вагоны с кнопками адресного открытия дверей на створке изнутри и снаружи.

Подсветка стеклянных панелей дверей должна загораться зеленым при открытии и красным при закрытии. Кроме того, вагоны должны быть оборудованы электронными маршрутными указателями с применением датчиков освещенности для их автоматической настройки по времени суток, системой информирования слабовидящих пассажиров и прочими устройствами. Также разработан новый внешний вагона.

Всего в этом году планируется приобрести для Челябинска 77 новых трамваев.