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08.02.2022 15:56
Рубрика: Общество

В Челябинской области разъяснили правила вызова врача больным с COVID-19

Текст: Михаил Пинкус

В Челябинской области из-за резкого увеличения потока больных COVID-19 изменены правила оказания медицинской помощи. При легком течении заболевания получить рекомендации и открыть больничный пациенты смогут по телефону. Об этом рассказали на брифинге представители минздрава региона.

Фото: iStock
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Условно всех пациентов разделили на две группы. К группе риска относят детей, беременных, пожилых людей старше 65 лет, а также пациентов с хроническими заболеваниями. При повышении температуры наряду с другими симптомами ОРВИ им, как и прежде, следует оставаться дома и вызывать врача из поликлиники.

Тем, кто к группе риска не относится, и у кого болезнь протекает в легкой форме, без резкого повышения температуры (выше 38 градусов - прим. ред.), необходимо записаться на дистанционную консультацию по телефону 122 либо на сайте медучреждения, где в ближайшие дни начнет работать специальная электронная форма заявок. Врач перезвонит и определит, есть ли у человека признаки нетрудоспособности.

При положительном результате ПЦР-теста больничный таким пациентам будет оформляться сразу после телефонной консультации с врачом - дистанционно. Однако, для его продления или закрытия все-таки необходимо будет прибыть в медучреждение на осмотр.

Потоки больных решили разделить, чтобы уделить чуть больше внимания пациентам, у которых коронавирусная инфекция может вызвать осложнения. Когда болезнь протекает легко или бессимптомно, пациенту вызывать врача на дом не следует, отметили в минздраве. Приступить к работе, если человек болел дольше семи дней, теперь можно без повторной сдачи ПЦР-теста.

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