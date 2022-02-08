Как настроить ребенка на очное обучение после дистанта

В шести городах Югры с 9 февраля школьники вернутся за парты. Дистанционное обучение решено не продлевать в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Урае и Югорске. Как снова настроить ребенка на очное обучение, порталу ugra-news.ru рассказала учитель начальных классов из Лянтора Татьяна Грейть.

"Месяцы дистанционки действительно сломали привычный режим школьников, - говорит педагог. - Они допоздна засиживались у телевизора и компьютерах, в телефонах, общались в чатах. Дети отвыкли от школы, от режима".

После такого дети отказываются вообще идти в школу, когда возобновляются очные занятия. Школьникам трудно рано вставать, концентрироваться на уроках. Могут наблюдаться удушение поведения и сильная усталость после возвращения с занятий.

"Нужно понаблюдать за детьми: какое у них настроение, какая двигательная активность, есть ли познавательный интерес, не повысилась ли утомляемость? Если есть отклонения хотя бы по трем пунктам, следует обратиться к психологу", - советует Татьяна Грейть.

От родителей в свою очередь требуются забота, внимание и любовь, чтобы ребенок не остался наедине со своими опасениями и проблемами.

После дистанционного обучения может появиться страх неудачи. Например, из-за неустойчивого интернета ребенок не усвоил какой-то материал, возник пробел в знаниях, и, как следствие, появились плохие отметки. Специалисты отмечают: не нужно ругать школьника за них - это всего лишь цифра, а он может после выволочки им вовсе потерять интерес к учебе.

"Покажите ребенку, что вы на его стороне, что все поправимо: непонятную тему можно подучить, а плохие оценки - исправить", - рекомендует учитель из Лянтора.