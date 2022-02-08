Курганский хакер попытался взломать сайты госучреждений в регионах

Следственное подразделение УФСБ России по Курганской области расследует уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Шумихи: он подозревается в попытке взломать сайты государственных структур в ряде российских регионов.

Как сообщили в пресс-службе управления, злоумышленник использовал для своих неблаговидных дел домашний компьютер. С помощью вредоносной программы, предназначенной для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации, он пытался преодолеть защиту ресурсов министерства здравоохранения Чеченской Республики, Алтайского государственного университета и портала муниципальных услуг города Иваново. Почему выбраны именно эти адреса, не уточняется.

Теперь фигуранту предстоит ответить по всей строгости закона. Если вина гражданина в хакерских атаках госструктур будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.