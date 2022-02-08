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08.02.2022 09:45
Рубрика: Происшествия

Курганский хакер попытался взломать сайты госучреждений в регионах

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

Следственное подразделение УФСБ России по Курганской области расследует уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Шумихи: он подозревается в попытке взломать сайты государственных структур в ряде российских регионов.

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Как сообщили в пресс-службе управления, злоумышленник использовал для своих неблаговидных дел домашний компьютер. С помощью вредоносной программы, предназначенной для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации, он пытался преодолеть защиту ресурсов министерства здравоохранения Чеченской Республики, Алтайского государственного университета и портала муниципальных услуг города Иваново. Почему выбраны именно эти адреса, не уточняется.

Теперь фигуранту предстоит ответить по всей строгости закона. Если вина гражданина в хакерских атаках госструктур будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия УрФО Курганская область СКФО Чеченская Республика Грозный СФО Алтайский край Барнаул ЦФО Ивановская область Иваново Хакерские атаки

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