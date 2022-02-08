На Урале по подозрению в серии ложных минирований задержан школьник

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в серии ложных минирований. "Это 14-летний учащийся гимназии Ленинского района. Он отсылал сообщения по электронной почте в школы (в том числе - в свою), в торговые центры и так далее", - сообщил "РГ" официальный представитель главка МВД области Валерий Горелых.

Юношу допросили в присутствии членов семьи и адвоката - он признался в правонарушениях и заявил, что делал это и "ради хайпа", чтобы привлечь подписчиков, и на заказ, получая деньги на электронный кошелек.

Подростка воспитывает мать, ранее в поле зрения органов правопорядка он не попадал.

"Для конспирации он использовал различные алгоритмы, позволяющие скрыть или изменить IP-адрес", - уточнил Горелых.

На данным момент правоохранительным органам известно о восьми эпизодах по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Расследование продолжается. Подросток находится под подпиской о невыезде.