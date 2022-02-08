Судебные приставы задержали алиментщика прямо во время партнерских родов

Житель Екатеринбурга присутствовал на партнерских родах и благополучно стал счастливым папашей. Впрочем, важное событие отметить не успел - на выходе его ждали судебные приставы.

Вместе с ними ему пришлось отправиться в отделение. Там мужчине напомнили, что отцом он стал уже во второй раз, но "забыл" платить алименты на содержание первого ребенка, и теперь ему грозит уголовная ответственность по статье 157 УК РФ (Неуплата алиментов).

На такие неординарные меры приставы пошли не сразу, взрослого дядю "воспитывали" долго и терпеливо. Как пояснили в пресс-службе ФССП Свердловской области, согласно решению суда, мужчина был обязан платить своему девятилетнему сыну алименты, но от исполнения решения уклонялся, в результате накопил долг почти в два миллиона рублей. После того как в его отношении составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей), суд назначил ему наказание в виде 60 часов обязательных работ. Наказание гражданин отбыл и даже выделил бывшей супруге аж 10 тысяч рублей. Очевидно, сочтя на этом свой отцовский долг исполненным, он стал скрываться от приставов. Их терпение лопнуло, они провели розыскные мероприятия, и узнав, что нарушитель планирует "рожать" второго ребенка вместе с супругой, незваными гостями прибыли в роддом и сильно огорчили новоиспеченного папашу.

Надо сказать, свердловские приставы не чураются самых креативных способов заставить должников соблюдать закон. Еще один горе-папаша, задолжавший двум дочерям от первых браков аж три миллиона, и старательно избегавший общения с приставами, неофициально устроился на работу в таксопарк. Судебный пристав вызвала такси якобы для поездки... и тут уж от беседы по душам уклониться не удалось.