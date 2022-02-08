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08.02.2022 15:34
Рубрика: Культура

В Екатеринбурге в конструктивистском доме-расческе открыли филиал музея

Текст: Екатерина Каспирович (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 29(8677)
Здание бывшей поликлиники на улице Ленина, 52, долгое время пугавшее екатеринбуржцев печальным заброшенным видом и темными окнами, в этот вечер сияло огнями, а через заснеженный двор к нему все шли и шли люди. Здесь случилось долгожданное событие - открытие филиала Музея истории Екатеринбурга.
Бывшая поликлиника сама, как музейный экспонат. Фото: Татьяна Андреева/РГ Бывшая поликлиника сама, как музейный экспонат. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Бывшая поликлиника сама, как музейный экспонат. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- В главном здании нашего музея развернуты экспозиции, рассказывающие про XVIII и XIX века, а на весь двадцатый осталось чуть больше ста квадратных метров, что по отношению к ХХ веку и Свердловску - издевательство, - говорит директор музея Сергей Каменский. - Поэтому и мы, и городское сообщество давно ждали появления новой площадки.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале актеры дали спектакль в обесточенном доме-расческе

Надо сказать, само здание бывшей поликлиники стало главным музейным экспонатом. Это корпус одного из крупнейших в СССР домов-коммун: комплекс, построенный в начале 1930-х годов в стиле конструктивизма, за своеобразные очертания в народе прозвали домом-расческой. Его архитектура удивительна: человек с улицы видит три этажа, а тот, кто стоит на внутренней лестнице, - семь. Множество небольших помещений и огромный зал, невероятно длинные коридоры, гигантские подвалы и даже башни.

Осваивать такое пространство тоже будут нестандартно. Помимо филиала музея, в доме-расческе разместятся образовательная площадка и креативный кластер, частью которого станет Центр авангарда - место встреч и сотрудничества всех, кто интересуется конструктивистским наследием Урала. Есть даже планы открыть мини-гостиницу с номерами в стилистике 30-х годов, чтобы гости города сразу могли окунуться в атмосферу прошлого.

Разумеется, зданию, имеющему статус объекта культурного наследия федерального значения, предстоит капитальный ремонт. По словам Сергея Каменского, у областного департамента управления государственным имуществом есть согласованные проекты реконструкции кровли и фасада, поэтому работы начнутся уже в этом году. А пока музейщики намерены "обыгрывать" интерьеры в существующем виде: в зале идут спектакли театра О.С.Т., в фойе первого этажа развернута экспозиция, рассказывающая о шедеврах свердловского конструктивизма, работает аудиоакустическая инсталляция нидерландского саунд-художника Андреаса Кюне "Взаимосвязь/Сеть/Сплетения", созданная из записей звуков в двенадцати конструктивистских зданиях Урала. В афише на февраль - лекции, спектакли, экскурсии, музыкальный фестиваль.

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