В России начали строить дома с помощью принтеров

В 2022 году в нескольких регионах России планируют напечатать дома с помощью 3D-принтеров. "С 2014 года мы продали больше 220 принтеров в 15 стран мира, - рассказал "РГ" гендиректор компании "АМТ" Александр Маслов. - Напечатанные на наших принтерах дома есть в Ярославле, Уфе, Екатеринбурге, Копенгагене. Я сам живу в таком доме".

Печать малоэтажных домов в России может стать массовой уже через пять лет. Фото: istock / shironosov

Больше всего принтеров, по словам Маслова, сейчас покупают южные регионы России. Используемые для печати материалы хуже работают в условиях севера. Компания "АМТ", резидент "Сколково", не строит, но ради тестирования разработок начала печатать дома на своей площадке недалеко от Ярославля. Хотят возвести 12 строений площадью от 60 до 180 квадратов и высотой до трех этажей.

Строительство с помощью 3D-принтера хотят освоить и в Магнитогорске. Это будет совместный проект ММК и Магнитогорского технического университета. Первый образец собираются напечатать этим летом. Чуть раньше подобный дом может появиться в Ставрополе. Директор компании "СмартБилд" Дмитрий Прохоренко рассказал "РГ", что возведение двух жилых домов по 160 квадратов начнут в апреле. "Сначала обычным способом заливается фундамент, затем вокруг него устанавливается принтер, который печатает одновременно стены и межкомнатные перегородки из единого материала. Дальше классическая отделка", - пояснил Прохоренко.

Возводятся напечатанные дома быстрее и дешевле. "100 квадратов печатаем за двое суток, - рассказал гендиректор Totalkustom Андрей Руденко. - Это стены. В это же время закладываем коммуникации".

По словам Александра Маслова, в сравнении с традиционным монолитным домом напечатанные стены обходятся дешевле на 30 процентов, а все строение - на 8-12 процентов. При массовой застройке себестоимость квадратного метра составляет 22-25 тысяч рублей.

Сейчас 3D-принтеры используются для строительства частных одно- или двухэтажных домов. Площадь самого большого в мире напечатанного строения - 641 квадратный метр. Оно находится в Дубае. О многоэтажках речь пока не идет, хотя самый большой разработанный в России принтер в базовой комплектации уже позволяет построить здание в 5 этажей.

Теоретически 3D-печать можно использовать для многоэтажек, но вряд ли это целесообразно, считает директор НИИ стройматериалов и технологий НИУ МГСУ Андрей Журавлёв. "Эта технология лучше всего подходит для однотипных объектов, - пояснил эксперт. - В Индии таким образом печатают общественные туалеты. У нас это могут быть строения на железной дороге или в армии".

Для строительства многоэтажек пока нет и законодательной базы. Любой многоквартирный дом должен пройти экспертизу, но для проекта с участием 3D-принтера она сейчас невозможна, поскольку нет строительных норм для 3D-печати, пояснил Дмитрий Прохоренко. Хотя первые СНиПы на материалы уже появились в 2021 году.Стоят строительные принтеры от 1,5 до 28 миллионов рублей, и покупают их небольшие компании. Андрей Руденко считает, что 3D-печать будет развиваться в секторе частных домов и в перспективе может занять до 30 процентов рынка.

При массовой застройке себестоимость квадратного метра в напечатанном доме - 25 тысяч рублей

3D-печать домов развивается как любой инновационный рынок. Первые покупатели - сами инноваторы, потом появляются последователи, отмечает директор по акселерации по направлению "Городские технологии" кластера энергоэффективных технологий "Сколково" Юрий Хаханов. "Событием прошлого года стала сколковская программа Build UP, в рамках которой технологии 3D-печати стали всерьез рассматриваться крупнейшими девелоперскими и строительными компаниями страны. В этом году ожидаем первые напечатанные на 3D-принтерах сложные архитектурные элементы в ряде ЖК Москвы, - отметил эксперт. - Благодаря заинтересованности крупного бизнеса 3D-печать домов может стать массовой уже через пять лет".