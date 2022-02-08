В Свердловской области проводница погибла при падении из поезда

В Белоярском районе Свердловской области погибла женщина. По предварительным данным, это молодая проводница, которая выпала из поезда.

Инцидент произошел вечером 7 февраля на 52 километре перегона Марамзино-Колюткино Свердловской железной дороги. Обстоятельства случившегося выясняет Уральская транспортная прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, сообщили "РГ" в ведомствах.

По данным расписания поездов, вечером в понедельник в направлении Марамзино-Колюткино ехали три электрички. Также и в обратную сторону.