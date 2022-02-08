В уральских грибах нашли антиоксиданты, полезные человеку и растениям

Уральские ученые обнаружили в дереворазрушающих высших грибах (ксилотрофных базидиомицетах), которые растут на территории региона, антиоксиданты и молекулы, которые ранее встречались только у редких азиатских грибов с доказанным терапевтическим эффектом.

Природные средства до сих пор часто используют в лечебных целях. Растения, которые могут иметь большое количество биологических активностей. до сих изучены не полностью, но еще меньше уделяется внимания организмам с вторичным обменом, например, грибам.

Ученые обратили внимание, что азиатская медицина и биохимия изучает грибы чаще, чем европейская, и решили перенять опыт коллеги из Китая и Японии и исследовать местные виды, проверить, можно ли этих потенциальных врагов леса использовать как потенциальное биологическое сырье.

Как рассказал во вторник на пресс-конференции доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ, кандидат биологических наук Александр Ермошин, в течение нескольких лет было исследовано несколько десятков видов грибов, и сейчас появились первые результаты.

Оказалось, что несколько видов обладают высокой антиоксидантной активностью. Как известно, внешние воздействия на организм приводят к развитию окислительного процесса. Антиоксиданты могут защитить от него.

Другой вывод ученые сделали с помощью китайских коллег. В грибах нашли молекулы терпеноидной и фенольной природы, которые ранее не были обнаружены в местных дереворазрушающих грибах - только в краснокнижных азиатских, для которых доказан лечебный эффект. Так ученые нашли альтернативное распространенное сырье для препаратов.

В ходе метаанализа литературы оказалось, что в народной медицине некоторых стран такие грибы действительно используются. Тогда биологи провели тестирования на изолированных животных клетках, нормальных и опухолевых. По результатам, найденные виды, либо не влияют, либо стимулируют рост нормальных клеток, но при этом часто подавляют развитие патологических раковых клеток. Это является подтверждением того, что грибы могут использоваться как потенциальное сырье для создания препаратов комплиментарной терапии.

Обнаруженные антиоксиданты положительно повлияли и на растительные клетки. Это вдохновило научную группу на создание фитопротекторных препаратов, которые могли бы помочь сельскому хозяйству. По словам Ермошина, таких наработок в мире пока нет.

В планах ученых продолжить исследования - в частности, на животных. Поскольку, результаты, полученные на отдельных клетках, могут быть не такими впечатляющими на организме в целом. Также биологи хотят увеличить количество используемых клеток.