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08.02.2022 12:02
Рубрика: Экономика

РКН утвердил список сайтов, аудиторию которых будет считать единый интернет-измеритель

Текст: Олег Капранов
Фото: Сергей Коньков/ ТАСС Фото: Сергей Коньков/ ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ ТАСС

В Роскомнадзоре определили перечень сайтов, чью аудиторию будет считать исследовательская компания Mediascope. В него попали 79 сервисов, среди них - Instagram, YouTube, Netflix, сервисы "Яндекса", портал RG.RU, VK и другие.

Единый интернет-измеритель будет установлен на 79 информационных ресурсах. В их числе 27 аудиовизуальных сервисов, 4 новостных агрегатора, 8 социальных сетей, 26 зарегистрированных СМИ и 14 иных информационных ресурсов. Этот список может быть расширен по решению специальной комиссии при Роскомнадзоре - именно она определяет, объем аудитории каких ресурсов подлежит исследованию.

Отказаться от установки счетчика площадки не смогут. Как заявил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин, никакая корпоративная политика не может противоречить правовым нормам, действующим на государственном уровне.

"Сейчас закон о едином интернет-измерителе не подразумевает каких-либо санкций - но все прекрасно осведомлены о тех возможностях, которыми обладает Роскомнадзор. Не думаю, что дойдет дело до их применения, ведь мы не просим ничего сверхъестественного: закон о измерителе нужен, чтобы цифровой рынок стал более прозрачным, более понятным и для бизнеса, и для государства", - заявил Горелкин.

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По словам депутата, попытка проигнорировать требования закона будет серьезным сигналом для рынка - этому ресурсу есть что скрывать. И последствия этого могут отразиться на бизнесе серьезнее, чем штрафы от государства.

Ожидается, что данные единого интернет-измерителя станут основой для правоприменения в рамках закона "о приземлении" иностранных IT-гигантов в России.

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