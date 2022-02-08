Россия направит почти 6 млрд рублей на экологические исследования

Исследования эмиссии парниковых газов, их поглощения и другие научные проекты, связанные с экологией и изменением климата, получат финансирование в размере 5,9 млрд рублей, сообщила вице-премьер Виктории Абрамченко. Федеральная научно-техническая программа в области экологического развития России и климатических изменений, подготовленная правительством, рассчитана до 2030 года.

"Программа направлена на создание наукоемких технологических решений в сфере экологической безопасности, улучшения состояния окружающей среды, изучение климата и механизмов адаптации к его изменениям", - сказала вице-премьер.

Основные направления исследований: парниковые газы, устойчивое социально-экономическое развитие, технологические решения для исследования источников эмиссии и поглотителей парниковых газов, меры по уменьшения воздействия на окружающую среду.

Абрамченко рассчитывает, что программа поможет развитию научных и образовательных центров, позволит совершать открытия и приведет к появлению изобретений.

Как результат, у России появится собственная научная и методическая база для понимания происходящих изменений в окружающей среде, надеется Абрамченко. На ее основе можно будет строить достоверные прогнозы рисков и возможностей для экономики регионов страны, а также выверять меры углеродного регулирования.