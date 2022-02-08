Россия не поддержала инициативу о новом диалоге по безопасности в ОБСЕ

Россия не поддержала инициативу Польши в ОБСЕ учредить "Возобновленный диалог по европейской безопасности", который дублирует все существующие форматы работы, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, российская сторона считает инициативу "крайне сырой" и выразила озадаченность форсированным созывом мероприятия Польшей, председательствующей в ОБСЕ.

"Наша позиция осталась неизменной: нам необходимо сфокусироваться на диалоге с США и странами-членами НАТО, в рамках которого мы добиваемся заключения долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности", - цитирует ТАСС Лукашевича.

Постпред РФ также отметил, что в отсутствие прогресса на этих направлениях разговор в ОБСЕ результатов не принесет. Организация не способна вести переговоры по оформлению юридически обязывающих договоренностей.