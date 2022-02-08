Россияне рассказали, как должна выглядеть идеальная соцсеть для детей

Аналитики выяснили, как должна выглядеть идеальная социальная сеть для детей. Соответствующий опрос был проведен Международной школой программирования "Алгоритмика", в нем участвовали более тысячи родителей из ряда регионов России (его данные приводит RT).

По мнению родителей, идеальная соцсеть для детей должна обязательно содержать элементы обучения (40%), блокировать взрослый контент (37%) и фильтровать всю информацию, которую видит ребенок (37%).

Каждый четвертый родитель хочет, чтобы общение в детских соцсетях модерировалось взрослыми. 22% родителей считают, что все пользователи детской соцсети при регистрации должны проходить проверку, столько же хотят, чтобы дети могли общаться только с детьми.

Согласно исследованию, подавляющему большинству опрошенных родителей не нравится, что их дети смотрят мемы (95%) и новости блогеров (92%) в соцсетях.

Кроме того, родители хотят, чтобы их дети меньше выкладывали свои фотографии и видео в соцсетях (84%), а больше рассказывали о любимых книгах и фильмах (43%), делились успехами в учебе (37%), своим творчеством и проектами (35%).