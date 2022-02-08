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08.02.2022 20:11
Рубрика: Власть

Российский "Корнет" против их Javelin

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8676)
До конца февраля в Южном военном округе пройдет более трех десятков тактических учений. Там задействуют танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А. А еще - противотанковые ракетные комплексы "Корнет".

В последнее время в СМИ их нередко сравнивают с американским FGM-148 Javelin. Особый ажиотаж вокруг этого комплекса развернулся в связи его массовой поставкой украинской армии. Между тем FGM-148 стоит на вооружение армии США уже более 20 лет. У поставляемых Киеву Javelin вообще оканчивается срок эксплуатации. Поэтому их работоспособность, мягко говоря, вызывает сомнение у экспертов по оружию.

Фото: Пресс-службы Западного военного округа
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Опасения вполне оправданы, что подтверждают серьезные инциденты с Javelin. К примеру, 23 сентября прошлого года при демонстрации комплекса президенту Зеленскому на учении "Объединенные усилия-2020" Javelin просто не сработал - его ракета не вылетела из ствола. Что касается российского "Корнета", благодаря конструкторским особенностям он превосходит Javelin практически по всем параметрам. Так, последняя модификация противотанкового комплекса - "Корнет-Д1", принятая на вооружение Российской армии в 2019 году, состоит из пусковой установки и ракеты, способной пробивать 1150-мм броню с динамической защитой на расстоянии до 10 километров.

У Javelin показатели куда скромнее. Он способен пробить броню до 800 миллиметров на дальности не более 2,5-3 километра. По скорострельности американец тоже уступает "Корнету". Он делает до 3 выстрелов в минуту, тогда как российский противотанковый комплекс производит 4 выстрела. Кроме того, "Корнет" гарантированно (с вероятностью попадания 0,9) поражает всю линейку современных и перспективных танков и бронемашин, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты.

А еще с его помощью можно уничтожать фортификационные сооружения, живую силу в укрытиях и даже малоскоростные низколетящие цели. Для этого в боекомплекте "Корнета" имеются разработанные специально для этого комплекса виды боеприпасов - кумулятивно-тандемные и фугасные, управляемые автоматической оптико-лазерной системой с наведением в лазерном луче.

Противотанковый "Корнет-Д1" пробивает 1150-мм броню с динамической защитой на расстоянии до 10 км

Что же касается Javelin, как утверждают специалисты, для спасения от него достаточно оборудовать бронеобъект защитными экранами в виде металлической решетки или сетки.

Власть Безопасность Армия

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