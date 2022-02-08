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08.02.2022 20:31
Рубрика: Экономика

Рыбаки просят отложить строительство промыслового флота

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8676)
Бизнес просит власти переписать законопроект о втором этапе инвестквот на вылов рыбы - к документу поступило более сотни замечаний. Так, рыбаки предлагают отложить начало строительства рыбопромыслового флота в рамках второго этапа на три года - верфи серьезно задерживают сдачу судов, строящихся в рамках первого. Но главное - непонятно, как предлагаемые изменения отразятся на конечной стоимости продукции, потребление которой и так падает.

Основных претензий к законопроекту у рыбаков несколько. Сейчас в рамках первого этапа инвестиционных квот строится 33 судна, строительство еще 18 даже не начато. Очевидно, что сдать их к 2023 году, как планировалось изначально, не удастся. Поэтому нагружать сейчас дополнительным объемом работ верфи бессмысленно - не потянут.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Кроме того, рыбаки предлагают перенести на 2035 год аукционы с инвестиционными обязательствами по распределению оставшейся половины квот на добычу крабов. В противном случае под ударом оказываются те предприятия, у которых заключены договора с государством на доли квот. А проведение аукционов под 100% квот добычи тихоокеанских моллюсков рыбаки вовсе предлагают отменить. Это может привести к банкротству нескольких десятков малых и средних предприятий, которые живут за счет добычи этих водных биоресурсов. При этом многие из них являются градо- и поселкообразующими.

По итогам последнего заседания общественного совета при Росрыболовстве эти и другие предложения были отправлены в само Росрыболовство, минсельхоз, правительство и другие органы власти. А Общественную палату рыбаки попросили провести слушания на этот счет.

В Росрыболовстве признали, что на законопроект о втором этапе инвестиционных квот поступило уже более 100 отзывов и заверили, что ведомство "проводит консультации с отраслевым сообществом о втором этапе программы инвестиционных квот и возможностях российских верфей для строительства новых судов".

Раньше квоты на вылов рыбы в России распределялись по историческому принципу - среди существующих компаний в зависимости от объемов вылова ими рыбы за предыдущий период. В 2017 году 20% всех квот стали направляться на инвестиционные цели: взамен на квоту инвестор обязуется обновить флот и перерабатывающие мощности. Это позволит построить 54 судна и 24 рыбоперерабатывающих завода. Но после сокращения поставок рыбы в Китай (на который приходилось более половины экспорта российской рыбы) стал очевиден дефицит перерабатывающих мощностей внутри страны. Поэтому было объявлено о втором этапе инвестквот.

Ранее квоты на вылов рыбы распределялись по историческому принципу 

В рамках него планируется построить 30 рыбопромысловых судов, до 35 судов-краболовов, а также восемь крупных рыбоперерабатывающих заводов. Это позволит обеспечить дополнительный доход федерального бюджета около 200 млрд рублей, привлечь около 300 млрд рублей инвестиций, а также создать до 4 тысяч рабочих мест, оценивал ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков. Второй этап инвестквот планируется реализовать только на Дальнем Востоке, поскольку по итогам первого этапа мощности для Северного бассейна будут обновлены на 80%, а для Дальнего Востока лишь на 40%. Для этого предполагается выделить еще 20% инвестквот на Дальнем Востоке для строительства судов и рыбоперерабатывающих заводов. Половину квот отдать под суда, другую - под строительство переработки.

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