Сбербанк потерял более 100 млрд рублей из-за переоценки активов

Сбербанк потерял 102,4 млрд рублей из-за переоценки активов по итогам января. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

В Сбербанке отметили, что в декабре прошлого года переоценка активов была положительной - 11,5 млрд рублей.

Отметим, что потери от переоценки превысили чистую прибыль Сбербанка в январе, которая составила 100,2 млрд рублей.

Ранее Банк России сообщил, что убыток российских банков от переоценки ценных бумаг в январе, по предварительным данным, составил 202 млрд рублей. При этом чистая прибыль отрасли за месяц составила 207 млрд рублей.

Волатильность на финансовых рынках резко выросла после 18 января на фоне геополитических рисков. В январе индекс РТС просел на 11,6%, индекс Мосбиржи - на 8,4%.