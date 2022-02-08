Серия Huawei P50: гармония дизайна и технологий

Фото: Huawei

Серия смартфонов Huawei P десятый год является одним из лидеров по качеству съемки и дизайну. В авторитетном рейтинге DxOMark модели линейки уже несколько лет поднимаются на первое место сразу после запуска, уверенно обходя конкурентов.

Не стал исключением и новый флагман серии - Huawei P50 Pro, который предлагает исследовать возможности мобильной фотографии на совершенно ином, более высоком уровне. В компании решили отказаться от гонки за числом объективов и выбрать оптимальное число модулей, сосредоточившись на их развитии.

Впервые серия P дополнена складной моделью Huawei P50 Pocket с характеристиками флагмана. Оба устройства доступны в России с 8 февраля по предзаказу.

Больше оттенков - как в реальности

Huawei P50 Pro получил основной модуль с двумя линзами - цветной и монохромной, что позволило захватывать на 103 процента больше света по сравнению с камерой предыдущего флагмана. А значит, снимки получаются красочными даже при недостаточном освещении или против солнца. Более высокой детализации и точной цветопередачи удалось добиться благодаря использованию оптики Huawei XD и технологиям XD Fusion Pro Image Engine и Super HDR.

Фото: Huawei

Фотографии на Huawei P50 Pro выходят четкими, детализированными и насыщенными, чем могут похвастаться далеко не все флагманские модели. Также смартфон поддерживает 200-кратный зум - даже при съемке издалека можно получить качественную картинку.

Еще один модуль камер Huawei P50 Pro - сверхширокоугольный. Он предназначен для создания групповых портретов, пейзажей, городских панорам. "Поместится" в него и интерьер даже небольшого помещения. Оценят его и любители макросъемки - модуль способен сфотографировать объект, находящийся на расстоянии от 2,5 сантиметров (флагман предыдущего поколения фокусировался от 4 сантиметров).

Фото: Huawei

Не уступает сверхширокоугольному модулю и фронтальная камера с углом обзора 100 градусов, которая создает эффектное селфи, как одиночное, так и групповое.

Видеовозможности Huawei P50 Pro очень широки - смартфон записывает ролики в разрешении 4K со стабилизацией изображения AIS Pro. Такие видео можно с комфортом смотреть на больших телевизорах, различая самые мелкие детали. На смартфоне можно быстро смонтировать эффектный ролик в приложении PetalClip.

Притягивает взгляд

В Huawei серьезно поработали над дизайном флагмана, включая блок камер, а также над его толщиной (на 0,45 мм тоньше P40 Pro) и весом (на 7 г легче предыдущего флагмана), увеличив диагональ экрана. В оформлении используются простые геометрические формы, создавая запоминающийся внешний образ. Корпус может быть одного из двух цветов - "черное золото" и светло-золотистый. И тот, и другой придают Huawei P50 Pro элегантности благодаря теплому блеску металла. В то же время смартфон не выглядит вызывающе роскошным и подойдет к любому стилю одежды.

Фото: Huawei

Мощность Huawei P50 Pro определяют процессор Snapdragon 888 4G, 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянного хранилища. Дополняет их 6,6-дюймовый экран, способный отобразить более миллиарда оттенков цветов и поддерживающий режим расширенного динамического диапазона HDR. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавную анимацию, а дискретизация сенсора 300 Гц отвечает за моментальную отзывчивость смартфона.

Удачно складывается

Совершенно иначе выглядит и ощущается в руках первый складной смартфон Huawei P50 Pocket. Он выполнен в форм-факторе ракушки или карманного зеркальца и оснащен раскладным гибким экраном с диагональю 6,9 дюйма - больше, чем у Huawei P50 Pro. При этом в сложенном видео устройство способно поместиться в небольшую сумочку или карман.

Механизм складывания сделан максимально долговечным и надежным. В его конструкции были использованы высокопрочная сталь, выдерживающая высочайшее давление, а также жидкий металл на основе циркония. Гибкий экран имеет комфортное для работы соотношение сторон 21:9, а также частоту обновления 120 Гц и может отображать миллиард цветовых оттенков. Специальная технология позволяет снижать до минимума мерцание, поэтому работа с Huawei P50 Pocket не приводит к утомляемости глаз при слабом освещении и даже в полной темноте. А специальная нанооптическая пленка на поверхности экрана уменьшает появление бликов и делает детализацию высокой даже в темных областях.

Фото: Huawei

Необычная особенность Huawei P50 Pocket - дополнительный дисплей на внешней стороне "зеркальца". Он имеет круглую форму и такой же размер, что и расположенный рядом с ним блок камер. На дисплей можно вывести время, прогноз погоды, уведомления, музыкальный плейлист или напоминания о событиях.

Внимание, съемка

Камера Huawei P50 Pocket представлена основным модулем True-Chroma на 40 МП и сверхширокоугольным с разрешением 13 МП и функциями макросъемки. Благодаря процессору обработки изображений Huawei XD Fusion Pro смартфон способен делать детализированные и проработанные фотографии даже при слабом свете, точно передавая цвета. Например, если сфотографировать очень похожие оттенки строительной краски или помады, смартфон "увидит" разницу и сможет достоверно передать ее, так что возможности камеры можно сравнить с возможностями человеческого зрения.

Еще одна необычная фишка Huawei P50 Pocket - съемка селфи на основную камеру. Благодаря этому портреты получаются максимально четкими при любом освещении.

Тонкий и золотой

"Роскошное золото" - так называется цвет корпуса, в котором Huawei P50 Pocket будет доступен на российском рынке. Этот оттенок был разработан дизайнером из Нидерландов Айрис Ван Херпен. Стеклянное покрытие внешней поверхности благодаря уникальной трехмерной микротекстуре имеет неповторимый узор.

Еще один оттенок корпуса - белый, вдохновленный сиянием бриллиантов. Покрытие выполнено из ультратонкого стекла и придает смартфону блеск.

В разложенном состоянии толщина корпуса составляет всего 7,2 миллиметра, а в сложенном - 15,2 миллиметра. Компактный форм-фактор обеспечивает удобное использование, а система камер отвечает за максимально качественную съемку.

Как и Huawei P50 Pro, складной смартфон работает на базе процессора Snapdragon 888, имеет 8 Гб оперативной и 256 постоянной памяти - этого хватит для большинства задач, включая просмотр роликов, съемку и обработку высококачественного видео, игры. Предварительный заказ новинки в России можно оформить с 8 февраля. Рекомендованная цена для Huawei P50 Pro - 89 999 рублей, для Huawei P50 Pocket - 129 999 рублей.