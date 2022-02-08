Школьники и студенты гордятся российской наукой

На 15 процентов вырос за последний год уровень вовлеченности студентов в мероприятия Года науки и технологий, школьников - на 8 процентов.

Судя по опросам ВЦИОМ, более 60 процентов школьников стало испытывать гордость за нашу науку, а уровень знаний среди молодежи об установках класса "мегасайенс" (название класса уникальных научных установок в классификации Минобрнауки в Национальном проекте "Наука" - прим. ред.) в Год науки и технологий вырос на 13 процентов.

Всего в мероприятиях Года науки и технологий приняло участие более 12,2 миллиона человек в офлайн-формате и 275 миллионов в онлайн-формате. Наибольший интерес к мероприятиям проявили жители Москвы, Тульской области, Московской области, Республики Башкортостан, Кемеровской области, Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Курской области, Челябинской области и Калужской области