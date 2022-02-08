В Москве пройдут онлайн-мероприятия по финансовой грамотности для школьников

Для учеников 8-11 классов московских школ пройдут онлайн-мероприятия по финансовой грамотности. Задания для школьников составили специалисты Городского методического центра с учетом возрастных особенностей. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

"Онлайн-квиз и викторина помогут школьникам самостоятельно проверить уровень знаний в области экономики и финансов, - пояснил директор Городского методического центра Андрей Зинин. - И при этом потребуют не только отвечать на вопросы, но и решать задачи, тренируя практические навыки использования собственных знаний".

Онлайн-викторина "Финансовая грамотность. Разумные решения" содержит 30 заданий, на выполнение которых отводится 45 минут. Участникам предстоит дать определения терминам, выбрать правильную последовательность действий для составления личного финансового плана, заняться вычислениями и решить экономические задачи. Онлайн-викторину можно пройти только один раз. Она продлится до 31 мая, итоги подведут в июне.

Участникам онлайн-квиза "Финансы и история" необходимо будет установить, например, при каком российском правителе появились первые бумажные денежные знаки, монеты какого номинала никогда не было в СССР и где возникли первые в истории биржи. Всего школьников ждут 20 вопросов, ответы на которые требуется дать за 45 минут. Онлайн-квиз будет идти до конца августа, а подведение итогов состоится в сентябре.

Все участники получат электронные сертификаты, которые будут опубликованы в их личных кабинетах на сайте Городского методического центра.

Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте.