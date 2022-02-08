Служба внешней разведки РФ рассказала об активизации США в Сирии

Поступающая в СВР России информация свидетельствует о стремлении администрации США сохранить американское присутствие на территории Сирии, не допустив при этом стабилизации обстановки. Об этом сообщается в пресс-релизе СВР России.

Подчеркивается, что в Вашингтоне намерены развернуть широкую медийную кампанию, в том числе в арабоязычных соцсетях, по инспирированию протестных настроений в сирийском обществе. При этом предполагается использовать сложное социально-экономическое положение для организации массовых выступлений, в ходе которых провоцировать правоохранительные органы на непропорциональное применение силы в отношении "мирных протестующих".

Для достижения своих целей в Сирии американцы активно используют имеющиеся у них тесные контакты с так называемой вооруженной оппозицией, а по сути с радикальными исламистскими группировками. Спецслужбы США планируют ориентировать "спящие ячейки" экстремистов в городе Дамаске, прилегающем регионе и провинции Латакия на совершение точечных акций против сотрудников сирийских силовых структур, а также военнослужащих России и Ирана.

На этом фоне продолжается расхищение сирийских природных ресурсов американскими компаниями, говорится в пресс-релизе. Вашингтон по-прежнему активно участвует в незаконной торговле нефтью, добываемой на оккупированных территориях северо-востока Сирии. Ежемесячно там извлекается до трех миллионов баррелей сырья. Около трети похищенной нефти при посредничестве американцев реализуется в Курдский автономный район Ирака по цене 35-40 долларов за баррель.

Нефть доставляется в Иракский Курдистан грузовиками, охрану которых обеспечивают военнослужащие ВС США. Кроме того, американские военные и сотрудники частных военных компаний организуют систему безопасности добывающей и перерабатывающей инфраструктуры.