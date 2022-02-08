Смартфоны Xiaomi получают новую прошивку. Полный список моделей

Xiaomi начинает развертывание MIUI 13 для нескольких десятков моделей смартфонов, включая как бюджетные устройства, так и флагманские модели.

Как пишет xiaomiui.net, речь идет о версии MIUI 13 под названием Mi Pilot, или MIUI Global Beta. Базироваться новая прошивка может как на Android 11, так и на Android 12. Издание приводит полный список устройств, которые получат MIUI 13 в ближайшее время.

- Mi 10 Pro

- Mi 10

- Mi 10T/10T Pro

- Mi 10 Lite 5G

- Mi 9

- Mi 9T

- Mi 9T Pro

- Mi Note 10

- Mi Note 10 Lite

- Mi 9 SE

- Mi 9 Lite

- Mi 10T Lite

- Mi 11

- Mi 11 Lite

- Mi 11 Lite 5G

- Mi 11 Ultra

- Mi 11i

- Xiaomi 11T

- Xiaomi 11T Pro

- Xiaomi 11 Lite 5G NE

- Xiaomi Pad 5

- Redmi 8

- Redmi 8A

- Redmi 8A Dual

- Redmi 8T

- Redmi Note 8

- Redmi Note 8T

- Redmi Note 8 Pro

- Redmi Note 8 (2021)

- Redmi 9

- Redmi 9C

- Redmi 9A

- Redmi 9C NFC

- Redmi 9T

- Redmi Note 9

- Redmi Note 9 Pro

- Redmi Note 9T

- Redmi Note 9S

- Redmi Note 10

- Redmi Note 10 Pro

- Redmi Note 10T

- Redmi Note 10S

- Redmi Note 10 JE

- Redmi 10/10 Prime

- Redmi Note 10 5G

- Redmi Note 11

- Redmi Note 11S

Чтобы установить обновление, на смартфоне должен быть осуществлен вход в учетную запись Mi. Также издание приводит инструкцию, как правильно подать заявку на обновление до MIUI 13. Узнать, совместим ли смартфон Xiaomi или Redmi с новой версией прошивки, можно при помощи при помощи приложения MIUI Updater.