Смартфоны Xiaomi получают новую прошивку. Полный список моделей

Xiaomi начинает развертывание MIUI 13 для нескольких десятков моделей смартфонов, включая как бюджетные устройства, так и флагманские модели.
Как пишет xiaomiui.net, речь идет о версии MIUI 13 под названием Mi Pilot, или MIUI Global Beta. Базироваться новая прошивка может как на Android 11, так и на Android 12. Издание приводит полный список устройств, которые получат MIUI 13 в ближайшее время.
- Mi 10 Pro
- Mi 10
- Mi 10T/10T Pro
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 9
- Mi 9T
- Mi 9T Pro
- Mi Note 10
- Mi Note 10 Lite
- Mi 9 SE
- Mi 9 Lite
- Mi 10T Lite
- Mi 11
- Mi 11 Lite
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 11 Ultra
- Mi 11i
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi Pad 5
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi 8A Dual
- Redmi 8T
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi 9
- Redmi 9C
- Redmi 9A
- Redmi 9C NFC
- Redmi 9T
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10T
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 JE
- Redmi 10/10 Prime
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11S
Чтобы установить обновление, на смартфоне должен быть осуществлен вход в учетную запись Mi. Также издание приводит инструкцию, как правильно подать заявку на обновление до MIUI 13. Узнать, совместим ли смартфон Xiaomi или Redmi с новой версией прошивки, можно при помощи при помощи приложения MIUI Updater.