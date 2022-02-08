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08.02.2022 21:53
Рубрика: Общество

Совбез выработал новые меры против нелегальной миграции

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8676)
В Москве прошло заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности по общественной безопасности, главной темой которого стала тема преступности среди мигрантов.

Напомним, что во время последнего совещания по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что масштабный приток иностранных трудовых мигрантов несет серьезные риски роста преступности. Также, по его словам, это чревато возникновением конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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А еще ведет к повышению напряженности у коренного населения. Поэтому секретарь Совбеза призвал руководителей регионов и правоохранительные органы держать на особом контроле вопросы предотвращения распространения среди мигрантов радикальной идеологии и соблюдение ими российского законодательства. А еще секретарь Совбеза убедительно попросил силовиков повысить уровень общественной безопасности в местах проживания и работы трудовых мигрантов. Все эти вопросы как раз и обсуждались на заседании Межведомственной комиссии Совбеза.

По-прежнему активны этнические ОПГ, контролирующие нелегальный поток мигрантов

Как удалось выяснить корреспонденту "РГ", среди проблем, которые пока не удается решить - высокая активность этнических преступных группировок, контролирующих нелегальный поток мигрантов. По данным экспертов Совбеза, теневые схемы привлечения к работе иностранцев в том числе используются для уклонения от уплаты налогов на территории России. До сих пор оставляет желать лучшего организация работы по установлению местонахождения иностранных граждан, которые не могут находиться в России и должны быть депортированы. В связи с этим комиссия Совбеза предложила усилить госконтроль в сфере миграции, в том числе по вопросам профилактики преступлений среди иностранцев и устранении причин и условий их совершения. Также выработаны меры, направленные на повышение эффективности работы по противодействию коррупционных проявлений при предоставлении госуслуг в сфере миграции.

Разработаны конкретные мероприятия по выявлению, пресечению и предупреждению попыток вовлечения иностранцев в криминальную среду, экстремистскую, террористическую и коррупционную деятельность. Эксперты Совбеза обратили внимание на важность использования потенциала представителей национальных диаспор, которые бы доносили до вновь прибывших мигрантов необходимость соблюдения российских законов и нормы поведения в обществе.

Общество Соцсфера Миграция Президент Совет Безопасности

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