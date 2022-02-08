Совет судей разрешил бывшим коллегам руководить колледжами

Совет судей РФ в своем официальном заключении признал, что работа в качестве заместителя директора колледжа является педагогической деятельностью, которая разрешена судье в отставке.

Для людей в мантиях, уже ушедших или только планирующих уйти в отставку, это крайне важное разъяснение. Так как судья-отставник связан немалым числом ограничений.

Многие судьи уходят в отставку полными сил. И они оказываются перед сложным выбором: соблюдать или нет ограничения по трудоустройству. Если судья ушел не по-плохому, а по каким-то житейским причинам, за ним сохраняется статус судьи в отставке. Судья в отставке - все равно что настоящий судья. Его даже могут призвать обратно на службу, если появится необходимость. Закон разрешает возвращать в строй на срок до года судью в отставке, если в каком-то суде пустует должность или резко выросла нагрузка. Такие случаи есть.

Поэтому на судью в отставке распространяются почти все ограничения, что наложены на действующего судью. И первое среди них: служителю Фемиды категорически запрещено заниматься бизнесом. Не может судья в отставке также пойти в прокуроры, адвокаты, нотариусы и массу других профессий. Работать следователем закон ему тоже запрещает.

Однако некоторые двери перед судьями в отставке открыты. Можно пойти преподавать. Можно заниматься наукой и творчеством. Недавно появилась совершенно новая возможность исключительно для судей в отставке: пойти в судебные примирители. Никто другой, кроме судьи в отставке, стать судебным примирителем не сможет.

Один из судей в отставке получил в столице предложение занять должность заместителя директора гуманитарно-правового колледжа с одновременным продолжением преподавания конкретных учебных дисциплин. То есть судья получался одновременно и начальник, и учитель. Но все-таки, строго говоря, вправе ли судья занимать руководящий пост в колледже? Комиссия Совета судей РФ по этике обратила внимание, что понятие "педагогическая деятельность" является более широким, чем понятие "преподавательская деятельность". Поскольку в данном конкретном случае замдиректора руководит образовательным процессом, то он, даже если и не преподает сам, все равно занимается педагогической деятельностью. Судье это разрешено.