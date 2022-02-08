Совфед намерен запретить рассаживать в самолете родителей и детей

Совет Федерации подготовил законопроект, запрещающий рассаживать в самолете родителей и детей до 12 лет. Документ разработан в профильном комитете СФ по экономической политике, а его автором стал Андрей Кутепов, сообщает ТАСС.

Законопроект обязывает авиаперевозчиков размещать на борту самолета одного из родителей и ребенка до 12 лет на соседних креслах. Копия документа уже направлена для рассмотрения главе Минтранса Виталию Савельеву.

По словам Андрея Кутепова, причиной для разработки законопроекта стали участившиеся конфликты, связанные с ситуацией, когда детей и родителей рассаживают по разным местам. Также сенатор уверен, что совместное размещение на борту родителей и детей повышает безопасность пассажиров, так как в экстренной ситуации родители помогут своему ребенку правильно среагировать и им не придется в панике его искать.