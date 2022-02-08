Спецсвязь заключила соглашение с "ГАЗ" о разработке спецтранспорта

ФГУП "Главный центр специальной связи" (ФГУП ГЦСС) и "Группа ГАЗ" подписали соглашение о сотрудничестве в области создания спецавтомобилей, предназначенных для надежной и безопасной транспортировки грузов. Об этом сообщили в пресс-службе "Спецсвязи".

"В рамках сотрудничества стороны планируют создать совместный инженерный комитет для разработки специальной техники с учетом потребностей ФГУП ГЦСС. Особое внимание будет уделено разработке модификаций на экологически чистых видах топлива, в том числе - на электричестве", - говорится в сообщении.

"Соглашение полностью укладывается в стратегию Спецсвязи по обновлению автопарка предприятия современными и надежными транспортными средствами на базе отечественных образцов, которые при сопоставимых качественных характеристиках с зарубежные аналогами имеют привлекательные ценовые условия. Автомобили "Группы ГАЗ" хорошо зарекомендовали себя на рынке за счет высоких эксплуатационных качеств, качественного послепродажного обслуживания и возможности доработки с учетом нужд клиентов", - отметил заместитель руководителя ФГУП ГЦСС Максим Манченко.