Spotify выполнила все требования Роскомнадзора по закону о "приземлении"

Музыкальный сервис Spotify открыл представительство в России. Тем самым компания выполнила все требования Роскомнадзора по закону о "приземлении", свидетельствуют данные реестра надзорного ведомства.

В рамках законодательства Роскомнадзор требует от иностранных компаний выполнить три условия: разместить на информационном ресурсе электронную форму; создать филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо; зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. Согласно карточке Spotify, компания выполнила все три требования.

В настоящий момент под критерии закона подпадают 13 иностранных организаций, владеющих 22 информационными ресурсами.

Для компаний, которые не исполнят требования закона, предусмотрены такие санкции, как запрет на рекламу, поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных, ограничение платежей и переводов денежных средств. Также могут быть применены и технологические меры: замедление трафика или полная блокировка ресурса.

Первым иностранным IT-гигантом, выполнившим основные требования закона "о приземлении", стала компания Apple.