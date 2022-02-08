Стоимость строительства пытаются снизить за счет цемента

Упрощен порядок ввоза в Россию импортного цемента. Это может способствовать снижению цен, но может и понизить качество, считают эксперты.

До сих пор при прохождении партии цемента через границу проводился контроль качества каждой партии. Теперь же приказом Росстандарта действие этого положения приостановлено.

Это сделано для повышения конкуренции на внутрироссийском рынке, пояснили в пресс-службе Минпромторга. Инспекционный контроль на границе занимал 28 дней, теперь поставки ускорятся. Ожидается, что в результате увеличится ввоз цемента в РФ, повысится конкуренция и стабилизируются цены (с ноября 2020 по декабрь 2021 года они выросли на 12,4%).

В стране сейчас производится 65 млн тонн цемента в год, отмечают в ведомстве. Между тем идет строительный бум, связанный с реализацией нацпроектов. "Резкий и несбалансированный по сезонам рост потребления цемента привел к его локальному дефициту и росту цены в Центральном федеральном округе осенью 2021 года, - говорится в сообщении ведомства. - За счет перераспределения потоков цемента из других регионов при участии Минпромторга и Минстроя дисбаланс был устранен".

В последние годы производители цемента, передавая данные Росстату, указывали мощности в 95-105 млн тонн в год, говорят в Минпромторге. При этом учитывались законсервированные производства, для возврата в реальный хозяйственный оборот которых требуется от 7 до 18 месяцев. По итогам 2021 года производители обязались увеличить производства на 3-5 млн тонн в год.

Если отечественные производители увеличат реальные объёмы производства и не допустят роста цен на свою продукцию выше инфляции, рынок самоотрегулируется и дополнительный импорт цемента в Россию (который традиционно невелик, в 2021 году он составил лишь 3,17% от всего российского потребления) не понадобится, отмечают в ведомстве.

При этом "Союзцемент", объединяющий 50 цементных заводов, заявил, что приостановление проверок на границе повлечет увеличение ввоза импортного цемента невысокого качества. Цены на импортный цемент могут быть ниже себестоимости российского цемента, что негативно скажется на отечественных производителях, считают в организации. А отсутствие контроля качества может привести к непрочности строений и повлиять на здоровье населения из-за возможного наличия в некачественном цементе вредных примесей.

Застройщики отмечают дефицит цемента в ряде регионов. Многие производители перешли на жесткие условия поставок - 100% предоплата за объем с условием оплаты по текущей цене на момент отгрузки, то есть по сути продается место в очереди на получение товара, говорит руководитель проектов Крымской девелоперской компании "Перспектива" Дмитрий Богданчиков. Впрочем, в дефиците и другие стройматериалы - арматура, газобетонные блоки, бутовый камень. Поставщики урезают поставки минимум на 10%, говорит директор по строительству ГК "Гранель" Андрей Зимонов, наибольший дефицит цемента в Центральном и Поволжском округах. Дефицит цемента образовался не только из-за роста темпов жилищного строительства, но и из-за изменения ГОСТа по сертификации цемента в 2019 году, добавляет управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. Цементные предприятия неполного цикла стали испытывать сложности при сертификации продукции и были вынуждены уменьшить объёмы производства. Упрощение ввоза импортного цемента может сократить объемы выпуска российской продукции и увеличить долю контрафакта из-за рубежа, соглашается он. Импорт цемента идет, в основном, из Белоруссии, Казахстана, Ирана, Турции и Китая. Поставки импортного цемента могут вырасти в Центральном федеральном округе и на Дальнем Востоке.

Стабилизировать цены отмена контроля на границе вряд ли поможет, считает председатель Комиссии по вопросам развития индустрии стройматериалов Общественного совета при минстрое Александр Ручьев. Себестоимость производства увеличилась, искусственно занижать цены добросовестные производители не будут. Цемент дорожал еще и из-за расходов на логистику: в последние два года была нехватка вагонов для перевозки, а загруженность железных дорог затягивала сроки поставок.

Вряд ли отмена контроля на границе увеличит долю фальсифицированного цемента, считает научный руководитель НИИ строительных материалов и технологий МГСУ Андрей Пустовгар. Контрафактный цемент, как правило, изготавливают уже внутри России, говорит он: на перевалочных базах качественный продукт смешивают с цементной пылью или бракованным цементом. И изготовителям контрафакта все равно, какой цемент брать за основу - наш или импортный. Кроме того, сертификация цемента состоит из двух этапов: сначала сертифицируется производство, а затем уже проверялось качество на границе. И первый этап по-прежнему действует.

"Все производители цемента, в том числе импортеры, теперь в равных условиях", - отмечает он. В регионах, где производится достаточно цемента, новая мера может способствовать повышению качества продукции из-за повышения конкуренции, а в тех, где цемента не хватает - позволит устранить дефицит. При этом прибыль от продажи цемента не так высока, чтобы иностранные производители так уж массово стремились на российский рынок. Вряд ли нововведение поспособствует и снижению цен, считает Пустовгар. Мировые цены на цемент сейчас 50-100 долларов за тонну, это не ниже, чем в России, к этому прибавится стоимость доставки.

В целом в отечественной цементной отрасли сейчас сложная ситуация, добавляет эксперт. Несколько лет назад повысились экологические требования к производствам, а спрос на цемент стал падать из-за изменения технологий строительства. Раньше здания полностью состояли из бетона, а сейчас делают лишь монолитный каркас и используют газобетонные блоки, утеплитель, вентилируемые фасады, растет строительство индивидуальных домов, где бетон также используется меньше. Поэтому некоторые производства приостановились. Для их перезапуска требуется до полугода. А ряду предприятий требуется модернизация. При этом глобального дефицита цемента на рынке нет, отмечает эксперт, сейчас это проблема отдельных регионов - Урала, юга России, Дальнего Востока.