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08.02.2022 14:05
Рубрика: Экономика

Строители считают, что условия ипотеки на дома можно смягчить

Текст: Марина Трубилина

Условия получения ипотеки на строительство индивидуального дома в будущем могут быть смягчены. Об этом рассказал на пресс-конференции президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

НОНСТРОЙ: Желающих строить на бюджетные деньги становится все меньше

Банки начали выдавать ипотеку на ИЖС при условии строительства дома организацией-застройщиком или индивидуальным предпринимателем. Однако чаще всего дома пока строятся хозспособом - силами будущих хозяев или нанятых ими бригад. В этом году НОСТРОЙ попробует договориться с банками о возможности распространения ипотеки на ИЖС в случаях, если дом строят несколько подрядчиков, рассказал Глушков.

С 2017 по 2020 год ввод ИЖС вырос почти на 7 млн кв.м, отмечают в НОСТРОЙ.

В 2021 году, по данным Минстроя, построено 49,1 млн кв.м. индивидуальных жилых домов и 43,5 млн кв. м многоквартирных.

Экономика Недвижимость Ипотека

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