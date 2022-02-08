Строители считают, что условия ипотеки на дома можно смягчить

Условия получения ипотеки на строительство индивидуального дома в будущем могут быть смягчены. Об этом рассказал на пресс-конференции президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Банки начали выдавать ипотеку на ИЖС при условии строительства дома организацией-застройщиком или индивидуальным предпринимателем. Однако чаще всего дома пока строятся хозспособом - силами будущих хозяев или нанятых ими бригад. В этом году НОСТРОЙ попробует договориться с банками о возможности распространения ипотеки на ИЖС в случаях, если дом строят несколько подрядчиков, рассказал Глушков.

С 2017 по 2020 год ввод ИЖС вырос почти на 7 млн кв.м, отмечают в НОСТРОЙ.

В 2021 году, по данным Минстроя, построено 49,1 млн кв.м. индивидуальных жилых домов и 43,5 млн кв. м многоквартирных.