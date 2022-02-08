Светлана Лобода выступит в Минске

Участница "Славянского базара в Витебске", наставник шоу "Голос. Дети" Первого российского канала Светлана Лобода выступит 12 февраля с новой программой "Время LO" в белорусской столице. Это будет перенесенный из-за пандемии концерт с прошлого года.

"Время LO" - так называется новое шоу артистки, которое увидят в Минске, с мощной хореографией, яркими сценическими костюмами, технологичными декорациями.

Лобода без остатка отдается творчеству, тонко чувствует время, обладает собственным уникальным стилем, собирает стадионы и удерживает первые места в чартах уже более десяти лет.

Светлана Лобода очень любит Беларусь. Как-то после выступления на "Славянском базаре в Витебске" певица отправилась за покупками в "Город мастеров". Одна белорусская художница, зная о страсти певицы к живописи, нарисовала картину с изображением Майкла Джексона и подарила ее Светлане. Лобода всегда привозит родным с гастролей белорусский шоколад "Спартак".

Размещение артистки в Минске пройдет по высшему разряду в лучшей гостинице. По требованиям ее продюсера номер должен быть не менее 80 кв. метров, обязательно с двумя комнатами и выходить на тихую сторону.

Авто должно быть представительского класса - Rolls-Royce или Mercedes Maybach, водитель не должен пользоваться одеколоном, парфюмерной водой, должен быть в маске и перчатках.

Гримерную следует хорошо осветить, а перед концертом должен быть подан горячий суп.