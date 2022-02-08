Татьяна Москалькова: Жалоб на защиту персональных данных становится больше

В России выросла доля жалоб по защите персональных данных, до 31,3 процента от общего числа обращений к омбудсмену в прошлом году, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Кроме этого россиян беспокоили вопросы, связанные с доступом к госуслугам и правосудию, противодействием киберпреступлениям, ограждением от нежелательной информации в интернете, написала омбудсмен в своем в Instagram, посвятив разговор Всемирному дню безопасного интернета.

Она напомнила о больших преимуществах интернет-сервисов, благодаря которым мы совершаем покупки в интернете, общаемся с друзьями и близкими и находим нужную информацию. Но при этом мы неосторожны в своих действиях, принимаем условия конфиденциальности, не читая их, и отправляем информацию о себе, не зная, кто и как будет ей распоряжаться.

Избежать этого и предупредить недобросовестное использование персональных данных, поможет цифровая безопасность. Москалькова уточнила, что цифровая безопасность предупреждает не только попадание вирусов на компьютер, но и компрометацию персональных данных, их недобросовестное использование.

- Придерживаясь понятных и простых правил поведения в интернете, мы можем в полной мере использовать безграничные возможности всемирной сети для образования, профессионального и личностного роста, достижения новых высот и реализации в самых разных сферах деятельности, - подчеркнула она.