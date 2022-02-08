У Трампа изъяли личные архивы

15 коробок с личными записями Дональда Трампа времен его президентства вывезены с его виллы во Флориде и переданы американскому Национальному Архиву. Среди документов - переписка с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которые бывший президент сам назвал "любовными письмами", а также последнее послание Барака Обамы, переданное им Трампу перед инаугурацией.

Как сообщает The Washington Post, то, что личные записи Трампа хранились у него, а не в архиве, формально является нарушением закона: все документы, связанные с деятельностью президента, являются "общенациональным достоянием" и должны находиться под контролем архивариусов.

Национальный архив США целый год - с января 2021 года - не мог добиться от помощников Трампа передачи его записей в свое ведомство. Команда бывшего президента все время находила какие-то отговорки, например, настаивала, что "продолжает искать все новые заметки и письма". Кстати, многие документы периода президентства Трампа, уже содержащиеся в архиве, находятся в неудовлетворительном состоянии - бывший хозяин Белого Дома часто не очень аккуратно обходится с бумагами.