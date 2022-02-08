Участки с "временным" статусом надо оформить до марта

Владельцам участков, недооформивших землю в Росреестре, стоит сделать это до начала марта. С начала весны участки с "временным" статусом в ЕГРН будут переведены в статус "архивных", напоминает Росреестр.

С 1 марта 2008 года до января 2017 года "временный" статус присваивался земельным участкам, поставленным на государственный кадастровый учет, но в отношении которых права не были зарегистрированы.

В связи со вступлением в силу в 2017 году закона о госрегистрации недвижимости "временный" статус участкам больше не присваивается. При этом до марта 2022 года продолжается переходный период, позволяющий владельцам участков завершить процедуру оформления прав.

Фактически изменение статуса объекта в ЕГРН на "архивный" говорит о том, что объект снят с кадастрового учета. Однако присвоение "архивного" статуса не означает, что земельный участок (в том числе в тех же границах) не может быть сформирован вновь.

Чтобы не проводить повторно процедуру образования участка, в том числе кадастровые работы, и "сохранить" ранее внесенные в ЕГРН сведения, следует до 1 марта обратиться с заявлением о госрегистрации права с приложением необходимых документов.

Уточнить статус участка можно в выписке из ЕГРН или через Публичную кадастровую карту.