Ученые выяснили, как ковид влияет на репродуктивную функцию мужчин

Новости

В столице зафиксировали необыкновенно чистый воздух 10:46
МИД: Россия готова соблюдать европейские правила по "Северному потоку-2" 10:46
Умерла актриса из вестерна "За пригоршню долларов" Маргарита Лосано 10:40
Вышел трейлер четвертого сезона "Удивительной миссис Мейзел" 10:32
Захарова: Япония нагнетает истерику вокруг Курильских островов 10:30
Плавающий БТР-3Ф для морской пехоты завершает испытания 10:28
Умер один из создателей "Звездных войн" Роберт Блалак 10:26
Сноубордист Виктор Уайлд вышел в полуфинал в параллельном гиганте на Олимпиаде 10:25
У финала "Лучше звоните Солу" появились тизер и возможная дата премьеры 10:19
Совфед намерен запретить рассаживать в самолете родителей и детей 09:52
Эксперт назвала главное преимущество самозанятых пенсионеров 09:44
Военные учения стартовали на юге России 09:40
АПЛ "Красноярск" выйдет в море на испытания в июне 09:39
Четверым сторонникам "ИГ" из ставропольской колонии дали новые сроки 09:28
У Трампа изъяли личные архивы 09:28
Американец Чен выиграл короткую программу у фигуристов с мировым рекордом 08:44
Марк Кондратюк: Золото в командном турнире - не повод расслабляться в личном 08:36
Представительство КНР в ЕС: Из-за расширения НАТО под угрозой глобальная стабильность 08:30
Австрийский горнолыжник Майер стал трехкратным олимпийским чемпионом 08:10
Российский фигурист Семененко обошел японца Ханю по итогам короткой программы 07:58
Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу 07:40
Эксперт Руженцова: Симптомы "омикрона" у детей появляются через 2-3 дня 07:28
Врач Роспотребнадзора Руженцова: Тяжело переносят "омикрон" менее 1 процента детей 06:05
Замглавы МИД Панкин: Запад готов выдумать повод для санкций против РФ 05:25
Врач Соседова предупредила о появлении в 2023 году нового штамма коронавируса 04:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 10:16
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, как ковид влияет на репродуктивную функцию мужчин

Текст: Елена Манукиян
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

В целом коронавирус не влияет на репродуктивную функцию мужчин. Хотя в период болезни уровень мужских гормонов падает, но показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса. Об этом сообщили в Сеченовском университете.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
В Роспотребнадзоре перечислили симптомы при заражении коронавирусом и гриппом

Отмечается, что российские ученые в течение полугода собирали и изучали данные о гормональном статусе больных коронавирусом на базе университетского коронавирусного госпиталя, чтобы проверить, как вирус отражается на мужском здоровье. На этапе проектирования дизайна протокола подключились и европейские коллеги.

"Сегодня мы можем уверенно сказать, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания, но репродуктивная функция возвращается", - говорит профессор Дмитрий Еникеев. Он подчеркнул, что уже через три месяца после выздоровления значимых различий между контрольной группой и пациентами, перенесшими COVID-19 нет.

Всего в исследовании приняли участие 44 мужчины с коронавирусом и 44 здоровых добровольца.

Статья по итогам научной работы принята к публикации в главном журнале Американского общества андрологов и Европейской академии андрологии - Andrology (Scopus Q1, Impact Factor = 3.84).

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин: Россия отправит США и НАТО ответ на документ по гарантиям безопасности
Путин - французскому журналисту: А вы хотите воевать с Россией?
Путин о выполнении Киевом Минских соглашений: Нравится - не нравит­ся, терпи, моя краса­вица
Замглавы МИД Панкин: Запад готов выдумать повод для санкций против РФ
Закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов вступил в силу
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов