Ученые выяснили, как ковид влияет на репродуктивную функцию мужчин

В целом коронавирус не влияет на репродуктивную функцию мужчин. Хотя в период болезни уровень мужских гормонов падает, но показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса. Об этом сообщили в Сеченовском университете.

Отмечается, что российские ученые в течение полугода собирали и изучали данные о гормональном статусе больных коронавирусом на базе университетского коронавирусного госпиталя, чтобы проверить, как вирус отражается на мужском здоровье. На этапе проектирования дизайна протокола подключились и европейские коллеги.

"Сегодня мы можем уверенно сказать, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания, но репродуктивная функция возвращается", - говорит профессор Дмитрий Еникеев. Он подчеркнул, что уже через три месяца после выздоровления значимых различий между контрольной группой и пациентами, перенесшими COVID-19 нет.

Всего в исследовании приняли участие 44 мужчины с коронавирусом и 44 здоровых добровольца.

Статья по итогам научной работы принята к публикации в главном журнале Американского общества андрологов и Европейской академии андрологии - Andrology (Scopus Q1, Impact Factor = 3.84).