Ученые выяснили, кто чаще всего теряет обоняние при заболевании COVID-19

Женщины, курильщики и люди, регулярно употребляющие алкоголь, чаще других теряют обонянии при заболевании коронавирусом. К такому мнению пришли французские ученые, которые использовали данные национального исследования SAPRIS ( в нем приняли участие около 300 тысяч французов). Для анализа были отобраны участники, предположительно, инфицированные SARS-CoV-2 во время первой волны пандемии.

Непосредственно в исследование включили около 3,5 тыс. человек. Из них 750 человек сообщили о потере вкуса и обоняния во время болезни. Эти люди либо курили, либо употребляли не менее двух порций алкоголя в день. Также часто теряли обоняние женщины. Возраст также имеет значение. Наиболее часто теряют обоняние люди в 30, 50, 60 и 70 лет.

У 90% участников исследования потеря вкуса и обоняния при заболевании сопровождалась и другими симптомами, а 10% участников потеряли исключительно обоняние и вкус.

Удалось определить и причину исчезновения запахов и вкусов у пациентов с SARS-CoV-2. При помощи компьютерной томографии выяснилось, что обонятельная щель (область в носу, в которой находится большая часть чувствительных к запахам клеток) блокируется слизью и воспаленными тканями. Когда воспаление проходит, запахи и чувствительность возвращаются. Но у всех это происходит по-разному. Кто-то может быстро начать различать запахи и вкус пищи, другие через несколько недель или месяцев после выздоровления.