Умер один из создателей "Космической одиссеи" Дуглас Трамбалл

На 80-м году жизни скончался известный американский режиссёр, продюсер и создатель визуальных эффектов Дуглас Трамбалл.

Как сообщила в Facebook дочь кинематографиста Эми Трамбалл, её отец умер после двухлетней борьбы с раком, опухолью головного мозга и последствиями инсульта.

Трамбалл - трижды номинант "Оскара" - за "Бегущего по лезвию", "Звёздный путь: Фильм" 1980-го и "Близкие контакты третьей степени". Также он участвовал в создании культовой картины "2001 год: Космическая одиссея" Стэнли Кубрика. Он получил специальные призы Американской киноакадемии - в 1993-м - премию за достижения области науки и инженерии, в 2012-м - награду имени Гордона Сойера за вклад в техническое развитие кинематографа.

В качестве режиссёра известен, в частности, по фильму "Мозговой штурм" с Кристофером Уокеном.