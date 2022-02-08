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Рубрика: Культура

Умерла литературовед, исследователь Бродского Валентина Полухина

Текст: ГодЛитературы.РФ
8 февраля в возрасте 85 лет умерла литературовед, специалист по творчеству Иосифа Бродского Валентина Полухина. Информация об этом появилась на ее странице в Facebook.
Фото: Пресс-служба посольства России в Великобритании Фото: Пресс-служба посольства России в Великобритании
Фото: Пресс-служба посольства России в Великобритании

"Она умерла мирно в своем доме", - написала Валентина Шаталина.

"С сожалением сегодня стало известно о смерти Валентины Платоновны Полухиной, с которой посольство на протяжении многих лет поддерживало самые тесные отношения. Это большая утрата для нас, для движения соотечественников и для российско-британских культурных и гуманитарных связей. Этот человек был носителем институциональной памяти и информации о творчестве Бродского, был основным исследователем его работы. Она была награждена медалью Пушкина за вклад в развитие русского языка и культуры, недавно отметили ее 85-летний юбилей", - приводит ТАСС комментарий посольства России в Соединенном Королевстве.

Валентина Полухина (до замужества - Борисова) родилась в 1936 году под Кемерово, окончила Тульский педагогический институт и аспирантуру МГУ, преподавала русский язык в Университете дружбы народов в Москве, в 1973 году эмигрировала из СССР. Жила в Великобритании, работала в Килском университете, в 1986 году защитила там докторскую диссертацию, на протяжении многих лет была профессором, затем почетным профессором.

В 1977 году в Лондоне познакомилась с Иосифом Бродским, с 1979 года публиковала исследования и материалы, посвященные его жизни и творчеству. К 75-летию со дня рождения Иосифа Бродского подготовила к изданию фундаментальную антологию посвященных поэту лучших стихотворений, отрывков воспоминаний и других работ почти двухсот отечественных и зарубежных авторов.

Благодаря поддержке и финансовому содействию Валентины Полухиной в 1993 году началась деятельность российского издательства "АРГО-РИСК", специализирующегося на издании новейшей русской поэзии. В 1995 году Валентина Полухина создала Фонд русских поэтов, организовавший приглашение в университеты Великобритании более ста поэтов из России.

Центр современной литературы и издательский проект "Русский Гулливер" по инициативе Валентины Полухиной приступили к публикации стихов современных английских поэтов в переводах на русский язык. Совместно с мужем, переводчиком Дэниелом Вайсбортом, составила антологию "Современные русские поэтессы", 2005. В 2018 году была награждена Медалью Пушкина.

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