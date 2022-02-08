Услуги центров занятости будут доступны без привязки к регистрации

Получить услуги по профориентации и переобучению граждане смогут дистанционно и в любом центре занятости страны без привязки к своей прописке. Проект приказа Минтруда об этом проходит общественное обсуждение.

Профориентация поможет соискателям понять, в каком карьерном направлении им необходимо развиваться, отмечают в пресс-службе ведомства. По ее результатам гражданам предложат направления для профпереподготовки, чтобы повысить свои навыки для успешного трудоустройства.

После этого они смогут подать заявление на обучение через личный кабинет портала "Работа России". Также центры занятости будут предоставлять соискателям и работодателям услуги по профилированию. Профиль гражданина будет определяться с учетом уровня его профессиональной конкурентоспособности, ожиданий и мотивации к трудоустройству, а работодателя - с учетом бизнес-ситуации: сезонной занятости, инвестиционного проекта, модернизации. Это позволит подобрать релевантные услуги и сервисы для индивидуального карьерного или кадрового сопровождения, пояснили в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что по всей России проходит реформа центров занятости, которая направлена на то, чтобы вне зависимости от региона проживания гражданин получал качественную услугу. Для этого разрабатываются единые стандарты услуг центров занятости.

Ранее в Минтруде рассказали, что в этом году большинство услуг центров занятости станут удаленными. Так, дистанционно с помощью сервисов портала "Работа в России" можно будет встать на учет в качестве безработного, оформить пособие по безработице и получать услуги по содействию в трудоустройстве.