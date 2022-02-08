Новости

Россия не поддержала инициативу о новом диалоге по безопасности в ОБСЕ 18:19
"Спартак" одержал первую победу под руководством Ваноли 18:07
Водолазы подняли со дна утонувший квадроцикл экс-замминистра юстиции Ялунина 17:43
Путин: РФ должна быть лидером при переходе на низкоуглеродные источники энергии 17:38
Путин призвал сформировать научную систему высокоточного мониторинга выбросов 17:32
Макрон призвал Киев к соблюдению Минских соглашений 17:27
На учении РВСН для охраны комплексов "Ярс" используют беспилотники 17:10
Путин поздравил ученых с Днем российской науки 17:09
Глава французского Минфина ответил Байдену на угрозы закрыть "Северный поток-2" 17:04
Итальянские керлингисты завоевали золотые медали Олимпиады в дабл-миксте 16:58
Москалькова: Освободившиеся осужденные должны получать бесплатную юридическую помощь 16:58
Услуги центров занятости будут доступны без привязки к регистрации 16:52
"Ричера" продлили на второй сезон 16:45
Татьяна Москалькова: Жалоб на защиту персональных данных становится больше 16:43
Путин 9 февраля обсудит работу судебной системы 16:24
На Рублевском шоссе произошло массовое ДТП, один человек получил тяжелые травмы 16:19
Названа причина падения наледи на прохожих на севере Москвы 16:07
Попова: Среди малышей и пожилых - максимальный прирост заболеваемости COVID 16:06
В ряде регионов РФ могут быть внедрены альтернативные газу источники энергии 16:04
Путин поручил обеспечить возможность вызвать врача на дом через "Госуслуги" 16:04
Назван симптом "омикрона", который легко спутать с переутомлением 16:04
Латвийский самолет АН-2 нарушил белорусскую границу 15:57
Анна Кузнецова: в паспортах педофилов нужно ставить спецотметку 15:52
Путин проведет переговоры с Токаевым 15:46
Мурашко: С COVID-19 госпитализированы почти 12 тысяч детей 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 16:52
Рубрика: Экономика

Услуги центров занятости будут доступны без привязки к регистрации

Текст: Елена Манукиян

Получить услуги по профориентации и переобучению граждане смогут дистанционно и в любом центре занятости страны без привязки к своей прописке. Проект приказа Минтруда об этом проходит общественное обсуждение.

Фото: iStock
Как настроить ребенка на очное обучение после дистанта

Профориентация поможет соискателям понять, в каком карьерном направлении им необходимо развиваться, отмечают в пресс-службе ведомства. По ее результатам гражданам предложат направления для профпереподготовки, чтобы повысить свои навыки для успешного трудоустройства.

После этого они смогут подать заявление на обучение через личный кабинет портала "Работа России". Также центры занятости будут предоставлять соискателям и работодателям услуги по профилированию. Профиль гражданина будет определяться с учетом уровня его профессиональной конкурентоспособности, ожиданий и мотивации к трудоустройству, а работодателя - с учетом бизнес-ситуации: сезонной занятости, инвестиционного проекта, модернизации. Это позволит подобрать релевантные услуги и сервисы для индивидуального карьерного или кадрового сопровождения, пояснили в Минтруде.

В ведомстве напомнили, что по всей России проходит реформа центров занятости, которая направлена на то, чтобы вне зависимости от региона проживания гражданин получал качественную услугу. Для этого разрабатываются единые стандарты услуг центров занятости.

Ранее в Минтруде рассказали, что в этом году большинство услуг центров занятости станут удаленными. Так, дистанционно с помощью сервисов портала "Работа в России" можно будет встать на учет в качестве безработного, оформить пособие по безработице и получать услуги по содействию в трудоустройстве.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Рынок труда

Главное сегодня

Путин: РФ должна быть лидером при переходе на низкоуглеродные источники энергии
Дистанционный порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта
Вакцинацию против COVID-19 прошла 41 тысяча детей 12-17 лет
Косачев оценил итоги переговоров Путина и Макрона
Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с середины января
Чем грозит России и миру побивший очередной рекорд госдолг США
Сколько стоит лечение COVID-19