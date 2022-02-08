Успехи и неудачи борьбы с пиратами: эксперты рассказали, как остановить нелегальное распространение контента

Россия, в отличие от многих других стран, довольно эффективно противостоит пиратскому трафику в интернете, но пандемия внесла свой негативный вклад в изменение культуры потребления контента у пользователей. К такому выводу пришли участники сессии "Digital-контент: практические шаги по борьбе с пиратством", которая прошла 7 февраля на международной образовательной конференции Distant & Digital.

В 2018 году в нашей стране начал действовать антипиратский меморандум, подписанный крупнейшими медиахолдингами и компаниями, владеющими поисковыми сайтами. В соответствии с принятым документом был создан реестр ссылок на пиратский контент. Поисковые системы приняли обязательство удалять их в течение шести часов.

К февралю 2022 года поисковики удалили 40 млн ссылок на нелегальные ресурсы. Но, по словам модератора сессии, главного редактора портала "Кино-Театр.Ру", директора по развитию веб-кинотеатра CHILL Жана Просянова, количество контента и уровень пиратства растут одновременно: "Правообладателям нужно предпринимать активные действия, чтобы сохранить свои доходы. С другой стороны, решение этой проблемы зависит в том числе и от пользователей. Если культура потребления легального контента будет расти, то и пиратства будет меньше".

Президент "Медиа-Коммуникационного Союза" Михаил Демин сообщил, что в этот же день, 7 февраля, была подписана и направлена в Роскомнадзор новая версия антипиратского меморандума. "К подписантам обновленной версии присоединились представители книжной и музыкальной индустрии - раньше участниками были только игроки рынка видеоконтента. В новой редакции указано, что из поисковой выдачи будут удаляться домены злостных нарушителей - это ресурсы, у которых 100 и более пиратских ссылок. Доля таких доменов в реестре составляет 20%, а это означает, что мы имеем дело с системными преступлениями профессиональных пиратов", - сказал Михаил Демин, добавив, что мировой рынок контента ежегодно теряет от 50 до 100 млрд долларов, а количество заходов на нелегальные ресурсы за 2021 год можно оценить в 132 млрд визитов.

Генеральный директор Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ) Никита Данилов отметил, что с начала пандемии коронавируса в России нелегальный трафик значительно увеличился: "Пираты отняли значительную долю выручки. Приведу сравнительные цифры. В 2019 музыкальный рынок вырос на 17% и достиг 45 млрд рублей. В 2020, когда грянул COVID-19, индустрия заработала всего 23 млрд рублей, причем не только из-за отмены концертов, но и по причине роста интереса пользователей к нелегальным сайтам. И только в прошлом году начался медленный рост - объем рынка составил 25 млрд рублей". Он добавил, что больше всего отрасль беспокоит миграция пиратского трафика в приложения, и прежде всего в Telegram.

В последнее время нелегальные сайты стали испытывать трудности в монетизации. В 2020 году реклама принесла пиратам $85 млн, а в 2021 - лишь $59 млн. Такие данные привел заместитель генерального директора по направлению защиты от цифровых рисков Group-IB Андрей Бусаргин. По его словам, легальные рекламодатели уходят с пиратских сайтов, а незаконные онлайн-казино теряют популярность и пропорционально сокращают объем рекламы. "Необходимы уголовные дела и реальные сроки за нарушение авторских прав, которые влекут большие убытки для производителей контента", - заключил Бусаргин.

Участники сессии предложили использовать дополнительные механизмы противодействия пиратам: меры по борьбе с перерегистрацией доменов нелегальных ресурсов, блокировку платежей в пользу пиратских сайтов по аналогии с запретом денежных переводов в онлайн-казино и ограничение доступа к таким сайтам операторами связи в рамках закона о суверенном Рунете. Эксперты сошлись во мнении, что подписание новой версии антипиратского меморандума и предстоящее принятие федерального закона о борьбе с пиратством сделают защиту контента доступной для всех правообладателей.

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Организаторами Distant & Digital выступают Ассоциация IPChain и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизаторы мероприятия - Федерация интеллектуальной собственности и Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Официальные партнеры - Фонд "Сколково", ПАО "Ростелеком", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), СИБУР. Финансовый партнер - банк "Новый век". Партнеры сессий - "Европейская Юридическая Служба", компания "Гарант", патентное адвокатское бюро "Гардиум", группа компаний NAUMEN, адвокатское бюро "А. Залесов и партнеры". Партнеры мастер-классов - сервис Jeffit, Школа инновационных знаний Moscow Digital School, цифровая платформа IPEX, налоговая витрина данных IPCodex, сервис XSUD, компания "Онлайн Патент", сервис n"RIS, краудлендинговая платформа Co-Fi, компания DM Solutions, система автоматизации работы с документами "ТурбоКонтракт", компания Eversheds Sutherland, компания IP Legal Space "Ай Пи Лигал Спейс". Форум проходит при поддержке Singapore Academy of Law и Московского отделения Ассоциации юристов России.

Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Специальный информационный партнер - Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), генеральный информационный партнер - информационное агентство "РИА Новости". Информационными партнерами выступают Forbes Russia, журналы "Эксперт", "Юрист компании", "Стратегия", ШОРТРИД, The Lawyer, Legal Insight, The Paragraph Magazine, "Время инноваций", "Национальный банковский журнал", "Российская газета", "Адвокатская газета", правовая газета "ЭЖ-Юрист", Platforma Media, информационные агентства "Интерфакс", "ФедералПресс", InterMedia, отраслевые порталы MovieStart, "АртМосковия", "Берза", ICT-Online.ru, ICT2GO.ru, "Телеспутник".

Конференция Distant & Digital - результат партнерства ключевых мероприятий в сфере интеллектуальной собственности IP Академии и Skolkovo LegalTech. Новый формат конференции доказал свою состоятельность в 2020 году, раскрыв широкую палитру современных LegalTech и IP-технологий. Более 200 авторитетных специалистов из России и 20 стран мира поделились опытом адаптации к высокой конкуренции на рынке кадров и прогнозами о будущем права и института интеллектуальной собственности, судебной системы и общества в целом. Всего было проведено 50 онлайн-событий, в том числе деловых дискуссий, лекций и мастер-классов.

В разные годы участниками и партнерами IP Академии, Skolkovo LegalTech и Distant & Digital становились СИБУР, "Российские железные дороги", "Почта России", "Московский метрополитен", "Новолипецкий металлургический комбинат", "Аэрофлот", "Роснано", Avon, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Росбанк, Deloitte Legal, "Яндекс", МТС, Thomson Reuters, Avito, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", "Европейская Юридическая Служба", Aston Martin, Baker McKenzie, "Гарант".