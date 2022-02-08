Уже в этом году добываемой нефти может не хватить на всех

Новости

Более 592 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:08
На Тоцком полигоне отработали пуски ракет комплекса "Искандер-М" 21:04
В комитете Госдумы не поддержали идею ограничить число sim-карт 21:03
Россия получила право экспортировать молочную продукцию в Таиланд 20:59
Агентства S&P и Fitch оценили последствия возможных санкций для России 20:32
В массовом ДТП на Рублевском шоссе пострадал миллиардер Алексей Шепель 20:17
Российские бомбардировщики провели патрулирование в небе над Беларусью 20:13
КНДР рассказала об испытаниях ракет с досягаемостью до территории США 20:00
Россия направит почти 6 млрд рублей на экологические исследования 20:00
Минздрав: Требований к уровню антител для получения QR-кода нет 19:45
Захарова предупредила о зеркальном ответе на действия Германии в отношении российских СМИ 19:42
Работодатели простимулируют работников оставаться дома 19:27
Более 12 млн человек приняли участие в мероприятиях Года науки 19:16
В Бангладеш скоропостижно скончались пятеро россиян-строителей АЭС 19:08
Японскую принцессу Йоко госпитализировали с коронавирусом 19:05
Песков рассказал о хорошем здоровье Путина 18:54
Женская сборная России по хоккею в четвертьфинале ОИ сыграет со Швейцарией 18:52
На учениях в ЗВО применили комплекс РЭБ "Палантин-К" 18:52
В ЛНР перехватили беспилотник ВСУ для корректировки огня 18:38
Россия не поддержала инициативу о новом диалоге по безопасности в ОБСЕ 18:19
"Спартак" одержал первую победу под руководством Ваноли 18:07
Водолазы подняли со дна утонувший квадроцикл экс-замминистра юстиции Ялунина 17:43
Путин: РФ должна быть лидером при переходе на низкоуглеродные источники энергии 17:38
Путин призвал сформировать научную систему высокоточного мониторинга выбросов 17:32
Макрон призвал Киев к соблюдению Минских соглашений 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 20:22
Рубрика: Экономика

Уже в этом году добываемой нефти может не хватить на всех

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8676)
С начала 2021 года сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ перевыполняется, то есть ее участники не выбирают свои квоты по увеличению производства. В декабре уровень исполнения сделки составил 122%, что означает неполучение рынком почти 800 тысяч баррелей нефти в сутки от запланированного объема.

Это неплохо для нефтяных котировок, которые растут, но не самым лучшим образом влияет на мировую экономику, разгоняя инфляцию. Если бы дорожала только нефть, то это было бы полбеды. Но на фоне ценовых рекордов газа, угля и роста стоимости электричества впору говорить о постепенно назревающем мировом энергетическом кризисе. Дорогое сырье сдерживает экономический рост, но при этом способствует увеличению цен на самые необходимые товары и услуги - электричество, тепло, продукты, технику.

Фото: iStock
Почему цены на российскую нефть бьют многолетние рекорды

Растущие цены на энергоносители вносят значительный вклад в общие показатели инфляции, считает аналитик "Финам" Александр Потавин. В основном рост цен на энергоносители может отражаться на стоимости социально значимых, не эластичных по спросу товаров. Эксперт приводит слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который в конце января заявил, что если цены на энергоносители останутся высокими в течение 2022 года, подпитывая более высокую инфляцию, это серьезно повлияет на восстановление экономики ЕС после пандемии.

По итогам января страны ОПЕК+ нарастили добычу нефти на 210 тысяч баррелей в сутки вместо 400 тысяч баррелей. Такие данные привел портал OilPrice.com. Официальной статистики еще нет. Цены на нефть находятся выше 90 долларов за баррель, и сейчас их может уронить только новая волна пандемии и локдаунов или снятие американских санкций с Ирана. В обоих случаях действие будет временным. Рост спроса опережает предложение. Причины этого эксперты видят в масштабах сделки ОПЕК+ и в пропаганде "зеленой" повестки.

При резком снижении добычи в начале действия новой сделки ОПЕК+ пришлось не только отложить планы по новым скважинам или даже целым проектам, но и законсервировать действующие, поясняет руководитель направления "Декарбонизация и климатическая политика" Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко. По ее мнению, сейчас эта ситуация вылилась в то, что производители не успевают выкладываться в бурение и начинают отставать по добыче, что усугубляется зимним периодом.

Последние годы характеризовались довольно низким объемом финансовых вливаний в добычу из-за переориентации инвесторов на "зеленую" повестку, отмечает Потавин. Поэтому наращивать добычу углеводородного сырья вслед за растущим спросом могут лишь единицы, уточняет эксперт.

С этим согласен ведущий аналитик Oil Research and Forecasts, Refinitiv Ихсан Хакк, недостаток инвестиций, особенно в африканских и латиноамериканских странах, в последние годы привел к тому, что некоторые страны ОПЕК+ не могут добывать столько, сколько запланировано, отмечает он.

Но проблемы есть у всех. Россия в декабре выполнила все свои обязательства, уровень исполнения сделки был почти стопроцентный. Но с августа по ноябрь наша добыча отставала от планов ОПЕК+ по увеличению производства. Другой лидер сделки - Саудовская Аравия уже 3 месяца подряд не может выйти на запланированные объемы добычи. В итоге уже в этом году на рынке может образоваться значительный дефицит нефти, который будет иметь самые серьезные последствия для всей мировой экономики.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Сергей Тихонов
Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

Главное сегодня

В Минздраве пояснили, какой тест на антитела нужен для ковид-сертификата
Путин: Формирование защиты от новых инфекций - самая актуальная научная задача
Дистанционный порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта
Косачев оценил итоги переговоров Путина и Макрона
В Бангладеш скоропостижно скончались пятеро россиян-строителей АЭС
Чем грозит России и миру побивший очередной рекорд госдолг США
Сколько стоит лечение COVID-19