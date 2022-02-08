Уже в этом году добываемой нефти может не хватить на всех

С начала 2021 года сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ перевыполняется, то есть ее участники не выбирают свои квоты по увеличению производства. В декабре уровень исполнения сделки составил 122%, что означает неполучение рынком почти 800 тысяч баррелей нефти в сутки от запланированного объема.

Это неплохо для нефтяных котировок, которые растут, но не самым лучшим образом влияет на мировую экономику, разгоняя инфляцию. Если бы дорожала только нефть, то это было бы полбеды. Но на фоне ценовых рекордов газа, угля и роста стоимости электричества впору говорить о постепенно назревающем мировом энергетическом кризисе. Дорогое сырье сдерживает экономический рост, но при этом способствует увеличению цен на самые необходимые товары и услуги - электричество, тепло, продукты, технику.

Растущие цены на энергоносители вносят значительный вклад в общие показатели инфляции, считает аналитик "Финам" Александр Потавин. В основном рост цен на энергоносители может отражаться на стоимости социально значимых, не эластичных по спросу товаров. Эксперт приводит слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который в конце января заявил, что если цены на энергоносители останутся высокими в течение 2022 года, подпитывая более высокую инфляцию, это серьезно повлияет на восстановление экономики ЕС после пандемии.

По итогам января страны ОПЕК+ нарастили добычу нефти на 210 тысяч баррелей в сутки вместо 400 тысяч баррелей. Такие данные привел портал OilPrice.com. Официальной статистики еще нет. Цены на нефть находятся выше 90 долларов за баррель, и сейчас их может уронить только новая волна пандемии и локдаунов или снятие американских санкций с Ирана. В обоих случаях действие будет временным. Рост спроса опережает предложение. Причины этого эксперты видят в масштабах сделки ОПЕК+ и в пропаганде "зеленой" повестки.

При резком снижении добычи в начале действия новой сделки ОПЕК+ пришлось не только отложить планы по новым скважинам или даже целым проектам, но и законсервировать действующие, поясняет руководитель направления "Декарбонизация и климатическая политика" Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко. По ее мнению, сейчас эта ситуация вылилась в то, что производители не успевают выкладываться в бурение и начинают отставать по добыче, что усугубляется зимним периодом.

Последние годы характеризовались довольно низким объемом финансовых вливаний в добычу из-за переориентации инвесторов на "зеленую" повестку, отмечает Потавин. Поэтому наращивать добычу углеводородного сырья вслед за растущим спросом могут лишь единицы, уточняет эксперт.

С этим согласен ведущий аналитик Oil Research and Forecasts, Refinitiv Ихсан Хакк, недостаток инвестиций, особенно в африканских и латиноамериканских странах, в последние годы привел к тому, что некоторые страны ОПЕК+ не могут добывать столько, сколько запланировано, отмечает он.

Но проблемы есть у всех. Россия в декабре выполнила все свои обязательства, уровень исполнения сделки был почти стопроцентный. Но с августа по ноябрь наша добыча отставала от планов ОПЕК+ по увеличению производства. Другой лидер сделки - Саудовская Аравия уже 3 месяца подряд не может выйти на запланированные объемы добычи. В итоге уже в этом году на рынке может образоваться значительный дефицит нефти, который будет иметь самые серьезные последствия для всей мировой экономики.