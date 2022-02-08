В Бангладеш скоропостижно скончались пятеро россиян-строителей АЭС

В Бангладеш полиция начала расследование после того, как в провинции Пабна за последние 11 дней умерли пятеро россиян.

По данным интернет-издания UNB, погибшие работали на строительстве атомной электростанции "Руппур". По итогам вскрытия тел ничего подозрительного обнаружено не было. Расследование будет продолжено, заявили в полиции.

Говорить о причинах смерти сотрудников, работавших на строящейся АЭС в Бангладеш, можно будет только по результатам расследования, говорится в комментарии "Ростатома". "В настоящий момент мы оказываем всевозможную поддержку и сотрудничаем со следственной группой, работающей над установлением причин каждого случая смерти", - цитирует ТАСС сообщение.

Строительство АЭС "Руппур" началось в 2013 году в 160 километрах от города Дакка. Первый блок электростанции должен заработать в 2023 году, второй - в 2024.