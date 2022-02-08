В ФРГ не хватает земли под ветряные электростанции

Новости

Более 592 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:08
На Тоцком полигоне отработали пуски ракет комплекса "Искандер-М" 21:04
В комитете Госдумы не поддержали идею ограничить число sim-карт 21:03
Россия получила право экспортировать молочную продукцию в Таиланд 20:59
Агентства S&P и Fitch оценили последствия возможных санкций для России 20:32
В массовом ДТП на Рублевском шоссе пострадал миллиардер Алексей Шепель 20:17
Российские бомбардировщики провели патрулирование в небе над Беларусью 20:13
КНДР рассказала об испытаниях ракет с досягаемостью до территории США 20:00
Россия направит почти 6 млрд рублей на экологические исследования 20:00
Минздрав: Требований к уровню антител для получения QR-кода нет 19:45
Захарова предупредила о зеркальном ответе на действия Германии в отношении российских СМИ 19:42
Работодатели простимулируют работников оставаться дома 19:27
Более 12 млн человек приняли участие в мероприятиях Года науки 19:16
В Бангладеш скоропостижно скончались пятеро россиян-строителей АЭС 19:08
Японскую принцессу Йоко госпитализировали с коронавирусом 19:05
Песков рассказал о хорошем здоровье Путина 18:54
Женская сборная России по хоккею в четвертьфинале ОИ сыграет со Швейцарией 18:52
На учениях в ЗВО применили комплекс РЭБ "Палантин-К" 18:52
В ЛНР перехватили беспилотник ВСУ для корректировки огня 18:38
Россия не поддержала инициативу о новом диалоге по безопасности в ОБСЕ 18:19
"Спартак" одержал первую победу под руководством Ваноли 18:07
Водолазы подняли со дна утонувший квадроцикл экс-замминистра юстиции Ялунина 17:43
Путин: РФ должна быть лидером при переходе на низкоуглеродные источники энергии 17:38
Путин призвал сформировать научную систему высокоточного мониторинга выбросов 17:32
Макрон призвал Киев к соблюдению Минских соглашений 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 20:20
Рубрика: В мире

В ФРГ не хватает земли под ветряные электростанции

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 28(8676)
Новое правительство Германии, куда вошли "Зеленые", поставило цель: построить по всей стране как можно больше "экологичных" электростанций, в том числе ветрогенераторов. Только вот незадача: под "ветряки" элементарно не хватает места. К такому выводу пришел экспертный совет по вопросам окружающей среды при кабмине ФРГ, пишет Spiegel online.
Велика Германия, но для ветрогенераторов места не хватает. Фото: Gettyimages Велика Германия, но для ветрогенераторов места не хватает. Фото: Gettyimages
Велика Германия, но для ветрогенераторов места не хватает. Фото: Gettyimages

На бумаге все выглядит прекрасно: согласно опросам, более 80 процентов жителей Германии поддерживают "зеленую" энергетику. "Пока дело не доходит до установки "ветряков" в непосредственной близости от их домов. Тут включается принцип "моя хата с краю", - подмечает издание. Мало того, что немецкие суды завалены исками от борцов с "ветряными мельницами", так еще и физически их, оказывается, пока просто негде разместить в достаточном количестве.

Министр по делам экономики и климата Роберт Хабек объявил, что каждая федеральная земля обязана выделить до двух процентов своей площади под строительство турбин. "Однако на деле регионы различаются по ландшафту, плотности и метеоусловиям - не везде ветер дует с одинаковой силой", - признает Spiegel online. Например, в Баварии ветряные станции занимают лишь 0,1 процента территории (по данным за 2019 год). Местные власти ввели правило минимального расстояния от жилых домов и фермерских хозяйств: оно должно, по меньшей мере, в десять раз превышать высоту ветротурбин. То есть современные 200-метровые гиганты не могут приближаться к населенным пунткам на два километра. В докладе эксперты призывают убрать поправку о дистанции из строительного кодекса. Они также предлагают приспособить под "ветряки" бывшие военные полигоны, мусорные свалки, участки вдоль автострад и даже пойти на вырубку лесов, "не имеющих большой экологической ценности", - например, старых ельников. Только вряд ли эта идея понравится тем же защитникам природы.

"Зеленая повестка" ограничит человека в питании
В мире Европа Германия

Главное сегодня

В Минздраве пояснили, какой тест на антитела нужен для ковид-сертификата
Путин: Формирование защиты от новых инфекций - самая актуальная научная задача
Дистанционный порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта
Косачев оценил итоги переговоров Путина и Макрона
В Бангладеш скоропостижно скончались пятеро россиян-строителей АЭС
Почему американцы будут до последнего бороться против "Северного потока-2"
Что сказал президент Беларуси в своем Послании о союзе с Россией