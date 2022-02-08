В ФРГ не хватает земли под ветряные электростанции

На бумаге все выглядит прекрасно: согласно опросам, более 80 процентов жителей Германии поддерживают "зеленую" энергетику. "Пока дело не доходит до установки "ветряков" в непосредственной близости от их домов. Тут включается принцип "моя хата с краю", - подмечает издание. Мало того, что немецкие суды завалены исками от борцов с "ветряными мельницами", так еще и физически их, оказывается, пока просто негде разместить в достаточном количестве.

Министр по делам экономики и климата Роберт Хабек объявил, что каждая федеральная земля обязана выделить до двух процентов своей площади под строительство турбин. "Однако на деле регионы различаются по ландшафту, плотности и метеоусловиям - не везде ветер дует с одинаковой силой", - признает Spiegel online. Например, в Баварии ветряные станции занимают лишь 0,1 процента территории (по данным за 2019 год). Местные власти ввели правило минимального расстояния от жилых домов и фермерских хозяйств: оно должно, по меньшей мере, в десять раз превышать высоту ветротурбин. То есть современные 200-метровые гиганты не могут приближаться к населенным пунткам на два километра. В докладе эксперты призывают убрать поправку о дистанции из строительного кодекса. Они также предлагают приспособить под "ветряки" бывшие военные полигоны, мусорные свалки, участки вдоль автострад и даже пойти на вырубку лесов, "не имеющих большой экологической ценности", - например, старых ельников. Только вряд ли эта идея понравится тем же защитникам природы.