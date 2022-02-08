В Гидрометцентре спрогнозировали мартовскую погоду, град и грозы

До конца рабочей недели жителей центра европейской территории ждет по-настоящему мартовская погода с плюсовыми температурами днем и небольшими заморозками по ночам.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, тепло принесли атмосферные фронты южного и атлантического циклонов. Поэтому в центре везде оттепель и осадки в виде дождя и мокрого снега.

Самым теплым днем на неделе в Москве станет 11 февраля. Днем ожидается до плюс 3 градусов. А исторический максимум температуры для этого дня был зафиксирован в конце XIX века, когда температура повысилась до плюс 4 градусов. Но к выходным немного подморозит. По ночам в выходные в столичном регионе минус 3-8, но днем плюс 1 градус. При таких температурных значениях снег начнет активно таять. Но все же из-за того, что ночью в основном минусовые температуры, быстро он не растает. И половодья не ожидается.

На юге погода снова начнет портиться. Снег там растаял. Но снова вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Особенно интенсивными они будут 9 и 10 февраля. Возможны грозы и град.

Холодно будет только в Сибири - в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях. Повышение температуры там начнется только к выходным.