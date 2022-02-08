В Италии отменили ношение масок на открытом воздухе

Обязательное ношение масок на открытом воздухе отменяется на всей территории Италии за исключением ситуаций, когда есть скопление людей. Соответствующее распоряжение министерства здравоохранения вступит в силу 11 февраля, сообщает газета Corriere della Sera.

"Маски на открытом воздухе больше не являются обязательными, в то же время до 31 марта средства индивидуальной защиты необходимо носить в закрытых помещениях", - говорится в распоряжении.

Ношение масок в помещениях не распространяется на детей младше шести лет, на людей с заболеваниями, не позволяющими использовать защитные средства, а также на тех, кто занимается спортом.

Между тем 31 марта в Италии истекает срок действия режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии. В этой связи может быть возвращена полная заполняемость стадионов. Власти свидетельствуют об улучшении эпидемиологической ситуации, несмотря на большое число инфицированных "омикроном". В стране удалось добиться высокого уровня вакцинации.