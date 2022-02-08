Новости

Умер актер из "Вия" и "Исаева" Арнольд Сысуев 13:48
Спецсвязь заключила соглашение с "ГАЗ" о разработке спецтранспорта 13:44
В Кремле не видят готовности Запада учитывать мнение России по вопросам безопасности 13:37
Песков назвал срок ухода российских войск из Беларуси 13:31
Кремль был готов к продолжительным переговорам с Макроном 13:29
Близкий друг и агент Чедвика Боузмана покончил с собой 13:23
Путин подписал указ об образовании Национального центра генетических ресурсов растений 13:21
Александра Маслякова в КВН может заменить Дмитрий Нагиев 13:18
В Китае изобрели электромеханический экспресс-тест для обнаружения ковида 13:15
В византийской крепости найдены ранее неизвестные науке гибридные мечи 13:15
На Урале объяснили, кому не требуется самоизоляция из-за COVID-19 13:13
Spotify выполнила все требования Роскомнадзора по закону о "приземлении" 13:09
В Москве продолжает сокращаться количество госпитализированных с COVID-19 13:09
В Москве пройдут онлайн-мероприятия по финансовой грамотности для школьников 13:03
Фийон-Майе выиграл индивидуальную гонку на 20 км на Олимпиаде в Пекине 12:52
Начались съемки сериала "Одесса" 12:43
Основателя антивирусной компании McAfee, умершего в испанской тюрьме летом, не похоронили до сих пор 12:42
"Яндекс" ответил на претензии сервиса "Кассир.ру" по антимонопольному соглашению 12:38
НАК: Спецслужбы предотвратили теракты в образовательных учреждениях нескольких регионов 12:35
РКН утвердил список сайтов, аудиторию которых будет считать единый интернет-измеритель 12:02
Гинцбург: Побочных эффектов при вакцинации подростков "Спутником М" нет 11:58
Оперштаб назвал регион, где пока не выявлены случаи заражения "омикроном" 11:51
ЛНР: Киев готовит крупномасштабный теракт на востоке Украины 11:50
Президент Беларуси выступил на заседании Совета безопасности 11:48
Служба внешней разведки РФ рассказала об активизации США в Сирии 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 13:15
Рубрика: В мире

В Китае изобрели электромеханический экспресс-тест для обнаружения ковида

Текст: Алексей Рыбин

Китайские ученые изобрели экспресс-тест для обнаружения коронавируса с электромеханическим биосенсором. Прибор способен определить наличие вируса менее чем за 4 минуты. Статья с описанием принципа работы теста опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Врач Поздняков рассказал, насколько точны экспресс-тесты на COVID

"Мы внедрили электромеханический биосенсор для обнаружения COVID-19 в интегрированное портативное устройство-прототип, и он обнаружил РНК вируса менее чем за четыре минуты во всех образцах носоглотки от 33 пациентов с подтвержденным COVID-19 и ни в одном из 54 отрицательных случаев, без необходимости экстракции РНК или амплификации нуклеиновых кислот", - говорится в статье.

Ученые отмечают сверхчувствительность своего прибора и уверены, что эта разработка имеет большое значение для точной медицины и диагностики.

"Общепризнанные методологии, т. е. основанные на ПЦР, требуют процедур выделения и амплификации нуклеиновых кислот, для которых требуются квалифицированные специалисты, специальные лаборатории и оборудование, а также длительное время обработки", - пишут авторы.

По их мнению, простые, быстрые и сверхточные анализы будут способствовать замедлению распространения коронавируса.

В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин: Россия отправит США и НАТО ответ на документ по гарантиям безопасности
Песков назвал срок ухода российских войск из Беларуси
Гинцбург: Сроки испытаний назального “Спутника V” могут сократиться
МИД: Россия готова соблюдать европейские правила по "Северному потоку-2"
ЛНР: Киев готовит крупномасштабный теракт на востоке Украины
Почему американцы будут до последнего бороться против "Северного потока-2"
Что сказал президент Беларуси в своем Послании о союзе с Россией