В Китае изобрели электромеханический экспресс-тест для обнаружения ковида

Китайские ученые изобрели экспресс-тест для обнаружения коронавируса с электромеханическим биосенсором. Прибор способен определить наличие вируса менее чем за 4 минуты. Статья с описанием принципа работы теста опубликована в журнале Nature Biomedical Engineering.

"Мы внедрили электромеханический биосенсор для обнаружения COVID-19 в интегрированное портативное устройство-прототип, и он обнаружил РНК вируса менее чем за четыре минуты во всех образцах носоглотки от 33 пациентов с подтвержденным COVID-19 и ни в одном из 54 отрицательных случаев, без необходимости экстракции РНК или амплификации нуклеиновых кислот", - говорится в статье.

Ученые отмечают сверхчувствительность своего прибора и уверены, что эта разработка имеет большое значение для точной медицины и диагностики.

"Общепризнанные методологии, т. е. основанные на ПЦР, требуют процедур выделения и амплификации нуклеиновых кислот, для которых требуются квалифицированные специалисты, специальные лаборатории и оборудование, а также длительное время обработки", - пишут авторы.

По их мнению, простые, быстрые и сверхточные анализы будут способствовать замедлению распространения коронавируса.