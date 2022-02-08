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08.02.2022 21:03
Рубрика: Власть

В комитете Госдумы не поддержали идею ограничить число sim-карт

Текст: Татьяна Замахина

В профильном комитете не поддерживают идею ограничить количество sim-карт, выдаваемых россиянам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Фото: iStock
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Ранее стало известно, что обращение с таким предложением депутат Госдумы Олег Матвейчев отправил главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву. Он пояснил, что это целесообразно для борьбы с мошенниками. Депутат считает нужным ограничить число "симок" на каждое физлицо тремя.

Профильный комитет не планирует вводить такого рода ограничения, подчеркнул Хинштейн, комментируя эту тему в своем Telegram-канале. Политик признал существование проблемы оформления sim-карт по подложным документам. Однако в первую очередь это, по его словам, связано с недобросовестностью операторов связи и распространителей, но никак не самих абонентов.

"Бороться надо с причинами проблемы, а не с ее последствиями", - считает глава комитета.

В частности, на это направлена уже реализованная инициатива - ранее депутаты ужесточили требования к так называемым "корпоративным" sim-картам.

В Минцифры ранее инициативу об ограничениях по числу "симок" не поддержали.

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